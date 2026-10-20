Unerwartete Strafe: Cristiano Ronaldo für das Verlassen des Nationalmannschaftslagers sanktioniert

·103·Sport
Unerwartete Strafe: Cristiano Ronaldo für das Verlassen des Nationalmannschaftslagers sanktioniert

Rund um die portugiesische Nationalmannschaft ist ein unerwarteter und aufsehenerregender Konflikt ausgebrochen. Wie die angesehene portugiesische Zeitung Record berichtet, hat der Portugiesische Fußballverband (FPF) gegen den Kapitän und Anführer der Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldooffiziell eine 30-tägige Sperre vom Fußball verhängt.

Darüber hinaus hat das Disziplinarkomitee gegen den 41-jährigen Stürmer, der durch das unerlaubte Verlassen des Teamquartiers gegen die Regeln verstoßen hat, eine symbolische Geldstrafe in Höhe von 255 Euro verhängt.

«Lager verlassen»: Was ist tatsächlich passiert?

Diese beispiellose disziplinarische Entscheidung wurde durch eine unklare Situation im Rahmen der Nations League ausgelöst:

  • Demarche vor dem Spiel gegen Dänemark: Der Vorfall ereignete sich vor dem Duell gegen Dänemark (4:2) im Rahmen des 3. Spieltags der Nations League. Ronaldo verließ das Quartier der Nationalmannschaft überraschend kurz vor der wichtigen Begegnung;

  • Die Position des Cheftrainers: Obwohl der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Jorge Jesus, gegenüber der Presse erklärte, es gäbe keine internen Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte, wurde deutlich, dass sich die Situation in der Praxis deutlich zugespitzt hat;

  • Versöhnungsgespräche: Berichten zufolge hat sich Jesus bereit erklärt, ein persönliches Treffen mit dem Star-Spieler abzuhalten, um die entstandenen Missverständnisse auszuräumen und die Beziehung wiederherzustellen.

Ronaldus einzigartige Geschichte in der Nationalmannschaft

Die Suspendierung von Cristiano Ronaldo aus der Nationalmannschaft war ein unerwarteter Schlag für die weltweite Fußballgemeinschaft:

  • 23 Jahre Treue: Der Stürmer verteidigt seit 2003 ununterbrochen die Ehre der portugiesischen Nationalmannschaft und bricht dabei nationale Rekorde;

  • Historische Trophäen: Er wurde 2016 im Trikot der Nationalmannschaft Europameister und hat zweimal den UEFA Nations League-Pokal in die Höhe gestemmt;

  • Ungewisse Zukunft: Die 30-tägige Sperre wirft eine Reihe von Fragen über Ronaldos weitere Karriere in der Nationalmannschaft und die zukünftige Zusammenarbeit mit Cheftrainer Jorge Jesus auf.

Cristiano RonaldoPortugiesischer FußballverbandNations LeagueSperreFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Dramatische Nacht am Flughafen: Jesus und Proença konnten Ronaldos Abreise nicht verhindernDramatische Nacht am Flughafen: Jesus und Proença konnten Ronaldos Abreise nicht verhindern1 Oktober 13:13Bis zu 6 Monate Sperre und Geldstrafe: Cristiano Ronaldo droht Strafe für das Verlassen des NationalteamsBis zu 6 Monate Sperre und Geldstrafe: Cristiano Ronaldo droht Strafe für das Verlassen des Nationalteams1 Oktober 11:57Welche Strafe droht Cristiano Ronaldo nach dem unerlaubten Verlassen des NationalteamsWelche Strafe droht Cristiano Ronaldo nach dem unerlaubten Verlassen des Nationalteams8 Oktober 08:40Cristiano Ronaldo droht Sperre nach Verlassen des Portugal-KadersCristiano Ronaldo droht Sperre nach Verlassen des Portugal-Kaders1 Oktober 11:18Wie reagierte Jorge Jesus auf die brisante Aussage von Cristiano Ronaldo?Wie reagierte Jorge Jesus auf die brisante Aussage von Cristiano Ronaldo?7 Oktober 13:00Cristiano Ronaldos Zukunft in der Nationalmannschaft bleibt fraglichCristiano Ronaldos Zukunft in der Nationalmannschaft bleibt fraglich5 Oktober 16:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg