Unerwartete Strafe: Cristiano Ronaldo für das Verlassen des Nationalmannschaftslagers sanktioniert

Rund um die portugiesische Nationalmannschaft ist ein unerwarteter und aufsehenerregender Konflikt ausgebrochen. Wie die angesehene portugiesische Zeitung Record berichtet, hat der Portugiesische Fußballverband (FPF) gegen den Kapitän und Anführer der Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldooffiziell eine 30-tägige Sperre vom Fußball verhängt.

Darüber hinaus hat das Disziplinarkomitee gegen den 41-jährigen Stürmer, der durch das unerlaubte Verlassen des Teamquartiers gegen die Regeln verstoßen hat, eine symbolische Geldstrafe in Höhe von 255 Euro verhängt.

«Lager verlassen»: Was ist tatsächlich passiert?

Diese beispiellose disziplinarische Entscheidung wurde durch eine unklare Situation im Rahmen der Nations League ausgelöst:

Demarche vor dem Spiel gegen Dänemark: Der Vorfall ereignete sich vor dem Duell gegen Dänemark (4:2) im Rahmen des 3. Spieltags der Nations League. Ronaldo verließ das Quartier der Nationalmannschaft überraschend kurz vor der wichtigen Begegnung;

Die Position des Cheftrainers: Obwohl der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Jorge Jesus, gegenüber der Presse erklärte, es gäbe keine internen Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte, wurde deutlich, dass sich die Situation in der Praxis deutlich zugespitzt hat;

Versöhnungsgespräche: Berichten zufolge hat sich Jesus bereit erklärt, ein persönliches Treffen mit dem Star-Spieler abzuhalten, um die entstandenen Missverständnisse auszuräumen und die Beziehung wiederherzustellen.

Ronaldus einzigartige Geschichte in der Nationalmannschaft

Die Suspendierung von Cristiano Ronaldo aus der Nationalmannschaft war ein unerwarteter Schlag für die weltweite Fußballgemeinschaft: