Cristiano Ronaldos Tochter Alana wird 9: Ein liebevoller Gruß vom Fußballer

Ronaldo postete in seinen Instagram-Stories ein Foto des festlich geschmückten Hauses. Er hinterließ eine liebevolle Nachricht auf Portugiesisch: „Alles Gute zum Geburtstag, Prinzessin Alana! Ich liebe dich sehr!“

Auch die diesjährige Dekoration blieb nicht unbemerkt. Im Haus der Familie im portugiesischen Cascais wurde mit rosa, weißen und silbernen Luftballons eine wunderschöne Atmosphäre geschaffen. Im Raum standen große Buchstaben, die Alanas Namen bildeten, eine mit Luftballons verzierte Zahl 9 und verschiedene Geschenke. Der Festtisch war mit Blumen und rosa Kerzen geschmückt.