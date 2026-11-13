Cristiano Ronaldos Tochter Alana wird 9: Ein liebevoller Gruß vom Fußballer
Ronaldo postete in seinen Instagram-Stories ein Foto des festlich geschmückten Hauses. Er hinterließ eine liebevolle Nachricht auf Portugiesisch: „Alles Gute zum Geburtstag, Prinzessin Alana! Ich liebe dich sehr!“
Auch die diesjährige Dekoration blieb nicht unbemerkt. Im Haus der Familie im portugiesischen Cascais wurde mit rosa, weißen und silbernen Luftballons eine wunderschöne Atmosphäre geschaffen. Im Raum standen große Buchstaben, die Alanas Namen bildeten, eine mit Luftballons verzierte Zahl 9 und verschiedene Geschenke. Der Festtisch war mit Blumen und rosa Kerzen geschmückt.
Ronaldos Partnerin Georgina Rodríguez teilte ebenfalls Eindrücke vom Geburtstag ihrer Tochter auf ihrer Seite. Sie versah die Bilder mit einem Kommentar im Sinne von: „Neun Jahre mit meiner Prinzessin.“
Zur Information: Alana Martina wurde am 12. November 2017 geboren. Sie ist die erste gemeinsame Tochter von Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez. Der Fußballer hat insgesamt fünf Kinder: Cristiano Jr., die Zwillinge Eva und Mateo, Alana sowie Bella Esmeralda.
Ronaldos Gruß an seine Tochter erregte die Aufmerksamkeit der Fans. Auch Social-Media-Nutzer gratulieren Alana in den Kommentaren zum Geburtstag und wünschen ihr eine glückliche Kindheit und freudige Tage.
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…