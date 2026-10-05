Jorge Jesus klärt die Zukunft von Cristiano Ronaldo in der Nationalmannschaft

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Jorge Jesus klärt die Zukunft von Cristiano Ronaldo in der Nationalmannschaft

Der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Jorge Jesus, gab nach den Spielen der Nations League bekannt, dass Stürmerstar Cristiano Ronaldo jederzeit in die Nationalmannschaft zurückkehren könne. Laut dem Experten hängt das Schicksal des legendären Kapitäns allein von ihm ab, und die Türen bleiben offen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Diese Situation entstand nach einem Konflikt während der letzten Trainingslager des Teams. Nach dem Auswärtssieg Portugals gegen Wales bereitete sich die Mannschaft auf die Spiele gegen Norwegen und Dänemark vor. Der 41-jährige Stürmer, unzufrieden mit dem Verlust seines Stammplatzes, wurde im Spiel gegen Norwegen auf der Bank gelassen und nicht eingewechselt.

Laut Goal.com war dies das erste Mal seit 2008, dass der bekannte Fußballer in einem offiziellen Spiel auf der Bank blieb, ohne zum Einsatz zu kommen. Nachdem der Cheftrainer bestätigte, dass er ihn auch im nächsten Spiel nicht in der Startelf aufstellen würde, verließ der Stürmer von Al-Nassr abrupt das Lager der Nationalmannschaft.

Später schrieb der Spieler auf seinen Social-Media-Seiten, dass er die Gründe für diesen Schritt zu gegebener Zeit allen Portugiesen erklären werde. Dennoch versuchte Cheftrainer Jorge Jesus, die Situation zu entschärfen, und bekundete seine Bereitschaft, vor den Spielen im November mit dem erfahrenen Kapitän zu sprechen.

Reaktion des Teams und Ergebnisse

Trotz Ronaldos Abwesenheit setzte der amtierende Meister seinen Siegeszug in der Nations League fort. Der 2:1-Erfolg gegen Norwegen sicherte dem Team den Einzug ins Viertelfinale und einen Vorsprung von sechs Punkten auf Dänemark in der Gruppe.

In seiner Abwesenheit konnte der Stürmer des AC Mailand, Goncalo Ramos, der die Chance im Angriff erhielt, in allen drei Spielen, in denen er zum Einsatz kam, ein Tor erzielen. Dennoch unterstützen die Nationalspieler weiterhin ihren Kapitän.

Verteidiger Joao Cancelo, der nach dem Spiel dem Sender RTP ein Interview gab, sagte: „Cristiano ist unser Kapitän, der beste Spieler in der Geschichte Portugals. Wir glauben, dass alles ein gutes Ende nehmen wird.“ Teamkollege Nuno Mendes betonte ebenfalls, dass sie Cris mit offenen Armen empfangen würden, sollte er zur Nationalmannschaft zurückkehren.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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