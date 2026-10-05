Cristiano Ronaldos Zukunft in der Nationalmannschaft bleibt fraglich

Die Zukunft des portugiesischen Kapitäns Cristiano Ronaldo in der Nationalmannschaft bleibt ungewiss. Berichten von ESPN zufolge ist ein Missverständnis zwischen dem Stürmer und dem Cheftrainer während des letzten Nations-League-Camps an die Öffentlichkeit gelangt, was in der Fußballwelt für hitzige Debatten sorgte. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Der Konflikt nahm seinen Anfang mit dem Spiel gegen Norwegen Ende September. In dieser Begegnung wurde die portugiesische Fußballlegende auf der Bank gelassen und nicht eingesetzt. Obwohl das Team mit 2:1 gewann, war der erfahrene Stürmer mit der Entscheidung des Trainers unzufrieden.

Missverständnis und Konflikt mit dem Trainer

Nachdem er das Auftaktspiel zu Hause gegen Wales in der Startelf begonnen hatte, nahm Cristiano Ronaldo die Reservistenrolle in Oslo schwer auf. Nach dem Spiel gegen Norwegen verließ der Stürmer von Al-Nassr das Trainingslager der Nationalmannschaft vorzeitig, was in der nationalen Presse für Aufsehen sorgte.

Vor dem Hintergrund der Situation versuchte der Präsident des portugiesischen Fußballverbandes (FPF), Pedro Proenca, die Wogen zu glätten. Er bezeichnete den Vorfall als einfaches Missverständnis, erklärte, dass alle Probleme intern gelöst würden, und drückte dem Kapitän der Nationalmannschaft seine volle Unterstützung aus.

Die Reaktion des Verbandes

Wie ESPN berichtet, hob der Verbandschef den immensen Beitrag von Cristiano Ronaldo zum portugiesischen Fußball hervor. Ihm zufolge ist der 41-jährige Stürmer der größte Spieler in der Geschichte seines Landes und zeigt seit zwei Jahrzehnten Treue zur Nationalmannschaft.

„Wir sprechen über den größten Spieler aller Zeiten“, betonte Pedro Proenca. Der Verbandschef fügte hinzu, dass die Türen zur Nationalmannschaft für den Spieler immer offen stünden, sofern er körperlich fit sei, das Missverständnis jedoch intern geklärt werden müsse.

Es ist bekannt, dass Cristiano Ronaldo bereits früher über ein Ende seiner internationalen Karriere nachgedacht hatte, sich jedoch aus Liebe zu seinem Land dazu entschied, weiterzumachen. Er ist derzeit Rekordtorschütze bei Länderspielen und hat in 234 Einsätzen für Portugal 146 Tore erzielt.