Cristiano Ronaldos Abschied aus der Nationalmannschaft nimmt politische Züge an

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Cristiano Ronaldos Abschied aus der Nationalmannschaft nimmt politische Züge an

Der unerwartete Abschied von Portugals Nationalmannschaftskapitän Cristiano Ronaldo aus dem Trainingslager hat in den politischen Kreisen des Landes für hitzige Diskussionen gesorgt. Wie Goal.com berichtet, würdigte Wirtschaftsminister Manuel Castro Almeida offen die enorme Bedeutung des Stürmers von Al-Nassr, nicht nur im Sport, sondern auch in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht für die Nation. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Ronaldo — Portugals bekannteste Marke

Der Minister betonte, dass die Menschen in vielen Teilen der Welt den Staat Portugal gerade durch Cristiano Ronaldo kennen. In einem Interview mit dem Fernsehsender Now Canal bezeichnete der hochrangige Beamte den erfahrenen Fußballer scherzhaft als „Portugals berühmtestes Unternehmen“. Obwohl er erklärte, sich nicht in die taktischen Meinungsverschiedenheiten mit Cheftrainer Jorge Jesus einmischen zu wollen, betonte er, dass das Land eine solche globale Persönlichkeit nicht verlieren dürfe.

Zur Erinnerung: Dass er im Spiel gegen Norwegen nicht eingesetzt und auf der Bank gelassen wurde, löste den Unmut des 41-jährigen Fußballers aus. Daraufhin verließ der Stürmer das Training in Kopenhagen und reiste am Dienstag nach einem Gespräch mit dem Präsidenten des portugiesischen Fußballverbandes, Pedro Proenca, offiziell aus dem Lager der Nationalmannschaft ab.

Digitaler Protest und Fan-Reaktionen

Nach diesem Vorfall war der „Ronaldo-Effekt“ auf digitalen Plattformen deutlich spürbar. Die offizielle Instagram-Seite der portugiesischen Nationalmannschaft verlor innerhalb von 48 Stunden über 1,5 Millionen Follower. Fans entfolgten der Seite massenhaft als Protest gegen den Abschied des Spielers aus dem Team.

In den Straßen von Lissabon und Oeiras wurden von Unbekannten mysteriöse Banner in der Nähe des Hauptquartiers des portugiesischen Fußballverbandes angebracht. Sie trugen die Aufschrift „Du wirst immer unser Kapitän sein“ und kritisierten die Entscheidungen von Cheftrainer Jorge Jesus. Obwohl die Nationalmannschaft das Spiel gegen Dänemark ohne Ronaldo mit 4:2 gewann, bleibt die öffentliche Meinung auf der Seite des legendären Stürmers.

Minister Manuel Castro Almeida bekräftigte erneut, dass das Land es sich nicht leisten könne, ein solch wertvolles Gut zu verlieren. Trotz der sportlichen Konflikte spielt Cristiano Ronaldos internationales Ansehen weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Marke Portugal.

Cristiano RonaldoPortugalFußballManuel Castro AlmeidaAl-Nassr
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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