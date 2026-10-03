Cristiano Ronaldos Zukunft in der Nationalmannschaft bleibt fraglich

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Cristiano Ronaldos Zukunft in der Nationalmannschaft bleibt fraglich

Die Kontroversen um die portugiesische Nationalmannschaft nehmen von Tag zu Tag zu. Während der unerwartete Abgang von Teamkapitän Cristiano Ronaldo aus der Nationalelf in der Fußballwelt für hitzige Debatten sorgt, hat sich nun auch das engere Umfeld des Spielers in den Konflikt eingeschaltet. Goal.com berichtet, dass der Streit nicht nur sportliche Aspekte, sondern auch persönliche Differenzen umfasst. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Cristiano Ronaldos Partnerin, Georgina Rodriguez, kritisierte die Entscheidungen des portugiesischen Nationaltrainers Jorge Jesus scharf auf ihren Social-Media-Kanälen. Sie teilte auf Instagram ein Zitat des legendären Trainers Sir Alex Ferguson und stellte damit das Handeln des Trainers in Frage. Diese Aussage erregte schnell die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit.

Zitat von Sir Alex Ferguson und persönliche Einwände

Der Text auf dem von Georgina Rodriguez geteilten Bild enthielt eine harte Einschätzung der Entscheidungen des Trainers. Darin hieß es: „Wenn Jorge Jesus im Herzen gespürt hat, dass er seine Dienste nicht in Anspruch nehmen will, warum hat er ihn dann in die Nationalmannschaft berufen? Um irgendeine Art von Status zu demonstrieren? Das ist keine Stärke, das ist Schwäche.“

Obwohl die Originalquelle dieses Zitats nicht unabhängig bestätigt wurde, fügte Georgina Rodriguez ihren eigenen Kommentar hinzu. Sie äußerte scharfe Kritik und spielte dabei auf den Nachnamen des Trainers an. Obwohl der Beitrag kurz darauf gelöscht wurde, blieb er nicht unbemerkt und sorgte für großes Aufsehen.

Reaktion der Familie und Atmosphäre in der Nationalmannschaft

Nicht nur Georgina, sondern auch Cristiano Ronaldos Schwester, Elma Aveiro, kritisierte die nationale Presse im Namen der Familie. Sie verurteilte die Vorgehensweise der Medienvertreter, die den Stürmer hart angehen, und schrieb „Tudo dito“, was so viel bedeutet wie „alles wurde gesagt“. Dies zeigte einmal mehr, dass die Familie des Spielers geschlossen hinter ihm steht.

Dennoch betont Nationaltrainer Jorge Jesus weiterhin, dass es innerhalb der Mannschaft keine Konflikte gebe. Seinen Worten zufolge gelten bei der Kaderzusammenstellung für alle Spieler die gleichen Regeln, und er treffe Entscheidungen, für die er allein verantwortlich sei. Derzeit bereitet sich die portugiesische Nationalmannschaft mit den verbleibenden 24 Spielern auf die kommenden Spiele vor.

Es ist erwähnenswert, dass Cristiano Ronaldo bisher keine offizielle Erklärung zum Ende seiner internationalen Karriere abgegeben hat. Dennoch bleibt ungewiss, ob er in Zukunft unter diesem Trainer noch einmal für die Nationalmannschaft auflaufen wird. Die Fans warten gespannt auf eine offizielle Stellungnahme des Spielers, um die Situation zu klären.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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