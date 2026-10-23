Trump wollte den Atlantischen Ozean umbenennen, Google lehnte ab

Der US-Präsident Donald Trump sagte, er habe die Umbenennung des Atlantischen Ozeans mit der Google-Führung besprochen. Ihm zufolge lehnte CEO Sundar Pichai diesen Vorschlag ab. Dies berichtete „The Guardian“.

Trump äußerte sich dazu am 21. Oktober bei einer Kundgebung in South Carolina. Er sagte, er habe Google-Chef Sundar Pichai kontaktiert und gefragt, ob es möglich sei, den Namen des Atlantischen Ozeans zu ändern.

„Wir haben die Umbenennung des Atlantischen Ozeans ernsthaft in Betracht gezogen und ich habe bei Google Maps angerufen. Ich sagte zu Sundar: ‚Ich denke über den Atlantischen Ozean nach, könnt ihr das machen?‘“, erinnerte sich Trump an den Vorfall.

Der Präsident betonte, dass Pichai erklärt habe, den Vorschlag diesmal nicht umsetzen zu können. Trump zitierte seine Antwort wie folgt: Ozeane unterscheiden sich von anderen geografischen Objekten, da sie an die Küsten vieler Länder grenzen. Aus diesem Grund habe der Google-Chef ihn gebeten, von solchen Anfragen abzusehen.

Trump sagte, er werde von der Idee, den Atlantischen Ozean umzubenennen, absehen. Er erwähnte jedoch auch die Idee, den Pazifischen Ozean in „Amerikanischer Ozean“ umzubenennen.

Zuvor hatte die Trump-Administration beschlossen, den Golf von Mexiko in „Amerikanischer Golf“ umzubenennen. Später wurde auch die Initiative vorgeschlagen, den Ontariosee in „Amerikanischer See“ umzubenennen. Google Maps zeigt diese Namen US-Nutzern an, während in anderen Ländern die ursprünglichen Namen beibehalten wurden oder je nach Region unterschiedlich dargestellt werden.