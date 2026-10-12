Fischer in Florida fängt einen orangefarbenen Hai

·2·Welt
Fischer in Florida fängt einen orangefarbenen Hai

Der morgendliche Nebel hing tief über dem Atlantischen Ozean und legte sich wie ein dichter Schleier über die Küste Floridas, sodass die Grenze zwischen Himmel und Meer fast unsichtbar wurde. Mike Hendris steuerte sein Glasfaserboot langsam durch die flachen Unterwasserfelsen, während das leise Brummen des Motors über den extrem ruhigen Ozean hallte. Kein Vogel kreiste am Himmel, und auf der weiten, sich erstreckenden Wasseroberfläche waren keine anderen Boote zu sehen.

Über viele Jahre hinweg war diese Einsamkeit für Mike zu einem besonderen Zufluchtsort geworden. Er wählte genau diesen Ort, um sich ein wenig vom hektischen Alltag zu distanzieren, Frieden zu finden und mit der Natur allein zu sein. Doch die heutige Stille unterschied sich von den vorherigen. Die schwere Stille um ihn herum erweckte den seltsamen Eindruck, als würde sie etwas verbergen oder als würde Mike von jemandem beobachtet werden.

Was befand sich in der dunklen Tiefe des Meeres?

Fischer auf einem Boot halten einen großen orangefarbenen Hai an der Wasseroberfläche.

Nachdem er sein Boot über einer tiefen Unterwasserschlucht positioniert hatte, schaltete Mike den Motor aus. Dann befestigte er den Köder an seiner Angel und warf das Gewicht in das dunkle Wasser. Das Bleigewicht sank immer tiefer in die Abgründe, in die kein Lichtstrahl vordrang.

In diesem Moment wehte plötzlich ein kalter Wind über die Meeresoberfläche. Kleine Wellen bildeten sich auf dem Wasser, und Mike spürte ein Frösteln in seinen Armen. Die Situation um ihn herum nahm eine noch geheimnisvollere Wendung.

Er goss sich eine Tasse schwarzen Kaffee ein und lehnte sich an die Seite des Bootes. Mit den Augen auf die Angel gerichtet, beobachtete er, wie die Spitze sanft im Rhythmus der kleinen Wellen schwankte.

Mike wusste noch nicht, welches Geheimnis sich hinter dieser Stille verbarg. Doch unter dem Boot, in der dunklen Tiefe des Wassers, bewegte sich etwas – ein riesiges Lebewesen. Es kam immer näher und schwamm mit einem klaren Ziel auf den Köder an der Angel zu. Ohne Vorwarnung bog sich die Spitze von Mikes stabiler Angel plötzlich in Richtung des Ozeanbodens. Als die Schnur mit Wucht von der Rolle raste, erzeugte ihr straffer Zug ein ohrenbetäubendes Quietschen. Gerade als die Angel fast aus seinem Griff zu rutschen drohte, stürzte Mike nach vorne und hielt sie fest. Das Lebewesen, das angebissen hatte, war schwerer und stärker als jeder Schnapper oder Zackenbarsch, den er in seiner zwanzigjährigen Anglerkarriere je gefangen hatte.

Eine Person mit Handschuhen hält einen orangefarbenen Hai aus dem Wasser.

Er stemmte seine Füße fest gegen den Bootsboden und zog ruckartig an der Angel. Im selben Moment spürte er, wie das Lebewesen am anderen Ende mit seinem muskulösen Körper starken und unaufhörlichen Widerstand leistete. Die Kreatur widersetzte sich der leichten Strömung und zog sein kleines Boot mehrere Meter weit mit sich.

Mike versuchte, jeden Zentimeter der Schnur zurückzugewinnen; Schweiß lief ihm von der Stirn, und seine Schultern schmerzten unter der enormen Belastung.

„Was zum Teufel hat da angebissen?“, rief er in den Wind.

Das war kein gewöhnliches Angeln. Es war, als würde er versuchen, einen riesigen, auf den Grund gesunkenen Motor herauszuziehen, der absolut nicht anhalten wollte.

Mike HendrisAtlantischer OzeanGeheimnisvollDunkle TiefeAngeln
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Trump schlug vor, den Atlantischen oder Pazifischen Ozean umzubenennenTrump schlug vor, den Atlantischen oder Pazifischen Ozean umzubenennenGestern 17:263,5-Meter-Hai schwimmt in Park in Busan und sorgt für Aufsehen3,5-Meter-Hai schwimmt in Park in Busan und sorgt für Aufsehen22 September 21:032,1-Meter-Hai bringt Fischer an den Rand des Todes2,1-Meter-Hai bringt Fischer an den Rand des Todes4 September 13:563,5-Meter-Hai in Südkorea in Kanal gefangen (Video)3,5-Meter-Hai in Südkorea in Kanal gefangen (Video)5 Oktober 11:01Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sichRiesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich24 Juli 20:40Er rettete erst seine schwangere Freundin vor einem Haieingriff, bevor der Hai ihn schwer verletzteEr rettete erst seine schwangere Freundin vor einem Haieingriff, bevor der Hai ihn schwer verletzte2 August 19:02
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt