Fischer in Florida fängt einen orangefarbenen Hai

Der morgendliche Nebel hing tief über dem Atlantischen Ozean und legte sich wie ein dichter Schleier über die Küste Floridas, sodass die Grenze zwischen Himmel und Meer fast unsichtbar wurde. Mike Hendris steuerte sein Glasfaserboot langsam durch die flachen Unterwasserfelsen, während das leise Brummen des Motors über den extrem ruhigen Ozean hallte. Kein Vogel kreiste am Himmel, und auf der weiten, sich erstreckenden Wasseroberfläche waren keine anderen Boote zu sehen.

Über viele Jahre hinweg war diese Einsamkeit für Mike zu einem besonderen Zufluchtsort geworden. Er wählte genau diesen Ort, um sich ein wenig vom hektischen Alltag zu distanzieren, Frieden zu finden und mit der Natur allein zu sein. Doch die heutige Stille unterschied sich von den vorherigen. Die schwere Stille um ihn herum erweckte den seltsamen Eindruck, als würde sie etwas verbergen oder als würde Mike von jemandem beobachtet werden.

Was befand sich in der dunklen Tiefe des Meeres?

Nachdem er sein Boot über einer tiefen Unterwasserschlucht positioniert hatte, schaltete Mike den Motor aus. Dann befestigte er den Köder an seiner Angel und warf das Gewicht in das dunkle Wasser. Das Bleigewicht sank immer tiefer in die Abgründe, in die kein Lichtstrahl vordrang.

In diesem Moment wehte plötzlich ein kalter Wind über die Meeresoberfläche. Kleine Wellen bildeten sich auf dem Wasser, und Mike spürte ein Frösteln in seinen Armen. Die Situation um ihn herum nahm eine noch geheimnisvollere Wendung.

Er goss sich eine Tasse schwarzen Kaffee ein und lehnte sich an die Seite des Bootes. Mit den Augen auf die Angel gerichtet, beobachtete er, wie die Spitze sanft im Rhythmus der kleinen Wellen schwankte.

Mike wusste noch nicht, welches Geheimnis sich hinter dieser Stille verbarg. Doch unter dem Boot, in der dunklen Tiefe des Wassers, bewegte sich etwas – ein riesiges Lebewesen. Es kam immer näher und schwamm mit einem klaren Ziel auf den Köder an der Angel zu. Ohne Vorwarnung bog sich die Spitze von Mikes stabiler Angel plötzlich in Richtung des Ozeanbodens. Als die Schnur mit Wucht von der Rolle raste, erzeugte ihr straffer Zug ein ohrenbetäubendes Quietschen. Gerade als die Angel fast aus seinem Griff zu rutschen drohte, stürzte Mike nach vorne und hielt sie fest. Das Lebewesen, das angebissen hatte, war schwerer und stärker als jeder Schnapper oder Zackenbarsch, den er in seiner zwanzigjährigen Anglerkarriere je gefangen hatte.

Er stemmte seine Füße fest gegen den Bootsboden und zog ruckartig an der Angel. Im selben Moment spürte er, wie das Lebewesen am anderen Ende mit seinem muskulösen Körper starken und unaufhörlichen Widerstand leistete. Die Kreatur widersetzte sich der leichten Strömung und zog sein kleines Boot mehrere Meter weit mit sich.

Mike versuchte, jeden Zentimeter der Schnur zurückzugewinnen; Schweiß lief ihm von der Stirn, und seine Schultern schmerzten unter der enormen Belastung.

„Was zum Teufel hat da angebissen?“, rief er in den Wind.

Das war kein gewöhnliches Angeln. Es war, als würde er versuchen, einen riesigen, auf den Grund gesunkenen Motor herauszuziehen, der absolut nicht anhalten wollte.