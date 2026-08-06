Google Maps erhält neue agentische Funktionen

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Google Maps erhält neue agentische Funktionen

Google gab am Donnerstag bekannt, dass die Funktion „Ask Maps“ in Google Maps um eine Reihe neuer agentischer Funktionen erweitert wird, darunter die Bestellung von Speisen, die Buchung von Hotels und die Suche nach Tickets. Das Update ist ein wichtiger Schritt des Technologiekonzerns, seine Karte von einem einfachen Navigationswerkzeug in einen vollwertigen Assistenten zu verwandeln, der Nutzer bei alltäglichen Aufgaben unterstützt. Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com vereinfachen die neuen Funktionen der künstlichen Intelligenz die Nutzung der Karte weiter und ermöglichen es, Aufgaben aus dem echten Leben direkt in der App zu erledigen. Nutzer können die benötigten Produkte und Dienstleistungen nun bequem über Texteingaben suchen und bestellen.

Speisen bestellen und Hotels finden

Mit den agentischen Funktionen zur Bestellung von Speisen können Nutzer „Ask Maps“ beispielsweise fragen, wo sie einen veganen Avocado-Toast und einen Hafermilch-Latte finden. Das System zeigt nahegelegene Restaurants an, die die gewünschten Gerichte anbieten. Nach der Auswahl eines Restaurants kann die Bestellung über unterstützte Plattformen wie Square, Toast oder Uber Eats aufgegeben werden.

Nutzer können sich bei der Suche nach Hotels für bevorstehende Reisen ebenfalls auf künstliche Intelligenz verlassen. Sie können das System beispielsweise bitten, ein erschwingliches, hoch bewertetes Hotel in der Nähe einer Konferenz in einer bestimmten Stadt zu finden. Es vergleicht die Preise, prüft die Verfügbarkeit und stellt eine fertige Liste bereit. Anschließend kann die Buchung auf der Website eines Partners abgeschlossen werden.

Personal Intelligence und Gesprächsspeicher

Im Rahmen des neuen Updates wird Google Maps außerdem um die Funktion „Personal Intelligence“ erweitert. Sie ermöglicht es dem KI-Tool, Antworten mithilfe von Daten aus Gmail und Google Calendar des Nutzers zu personalisieren. Dadurch kann der Dienst genaue und individuell zugeschnittene Antworten auf Fragen zu geplanten Flugzeiten, Tischreservierungen oder Hotels geben.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Funktion Personal Intelligence standardmäßig deaktiviert ist und nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Nutzers funktioniert. Außerdem kann sich „Ask Maps“ nun an frühere Gespräche erinnern. So können Nutzer die Unterhaltung über zuvor geplante Reisen fortsetzen, ohne ihre Suche von vorn beginnen zu müssen.

Derzeit werden diese fortschrittlichen agentischen Funktionen schrittweise ausschließlich für Nutzer in den USA eingeführt. Es wird erwartet, dass die Möglichkeiten künftig auf weitere Regionen ausgeweitet werden, was die Entwicklung von Kartendiensten maßgeblich beeinflussen könnte.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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