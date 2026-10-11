Trump schlug vor, den Atlantischen oder Pazifischen Ozean umzubenennen

US-Präsident Donald Trump sagte, dass der Atlantische oder Pazifische Ozean in „Trump-Ozean“ oder „Amerikanischer Kontinentalozean“ umbenannt werden könnte. Er äußerte sich dazu am 10. Oktober bei einer Kundgebung in Clarksville, Tennessee. Dies berichtete die Washington Post.

In seiner Rede erinnerte Trump daran, dass es in den USA bereits einen Golf und einen See gibt, die seinen Namen tragen, und betonte, dass nun auch ein Ozean und ein Fluss so benannt werden sollten.

„Wir brauchen einen Fluss. Wir brauchen einen Ozean“, sagte er.

Daraufhin schlug der Präsident vor, den Namen eines der Ozeane, Atlantik oder Pazifik, zu ändern, und brachte Varianten wie „Trump-Ozean“ oder „Amerikanischer Kontinentalozean“ ins Spiel. Er betonte, dass die USA bis zum Ende seiner Amtszeit einen Ozean besitzen sollten, der ihren Namen trägt.

Trump hatte zuvor bereits die Initiative ergriffen, den Golf von Mexiko in „Amerikanischer Golf“ umzubenennen. Seine neue Äußerung erinnert an seine früheren Vorstöße zur Umbenennung geografischer Objekte.

Bisher wurde jedoch keine offizielle Entscheidung zur Umbenennung des Atlantischen oder Pazifischen Ozeans bekannt gegeben. Trumps Aussagen bei der Kundgebung bleiben vorerst ein Vorschlag.