MiCA-Frist für Krypto-Unternehmen in der Europäischen Union nähert sich

Die MiCA-Verordnung der EU zur Regulierung des Krypto-Asset-Marktes tritt am 1. Juli vollständig in Kraft. Mit dem Ende der Übergangsfrist müssen alle Krypto-Asset-Dienstleister (CASP), die nach nationalen Regelungen tätig sind, entweder eine MiCA-Lizenz erwerben oder ihre Dienstleistungen für EU-Kunden einstellen. Cointelegraph.com berichtet .

Laut einem Vertreter der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) ist es Organisationen ohne Zulassung ab diesem Datum untersagt, im Gebiet der Union tätig zu sein. Unternehmen dürfen sich nicht auf einen ausstehenden Übergangsstatus verlassen, während sie auf Lizenzentscheidungen warten, und sollten Pläne zur Einstellung des Betriebs oder zur Migration von Kunden umsetzen.

In Frankreich haben bisher 19 Krypto-Anbieter eine Lizenz erhalten, während sich fast 25 weitere Anträge in Prüfung befinden. Die französische Finanzmarktaufsicht (AMF) warnt, dass die Erbringung nicht autorisierter Krypto-Dienstleistungen eine Straftat darstellt, die mit bis zu zwei Jahren Haft und einer Geldstrafe von 30.000 EUR geahndet werden kann.

Deutschland hat im Rahmen seiner nationalen Gesetzgebung ebenfalls eine Frist bis zum 30. Juni für den Erwerb von Lizenzen festgelegt. Die Aufsichtsbehörde BaFin erklärte, dass erforderlichenfalls entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. In Österreich ist die Übergangsfrist nach der alten Regelung bereits abgelaufen, und alle Börsen arbeiten nun lizenziert.

Diese strenge Frist könnte viele Krypto-Unternehmen zwingen, ihren Betrieb vorübergehend einzustellen, was voraussichtlich Millionen von Nutzern auf Plattformen betreffen wird, deren Anträge noch geprüft werden.