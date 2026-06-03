Bitcoin wiederholt Szenario von 2022: Analysten warnen vor Rückgang

Am Mittwoch schwankte der Bitcoin-Preis (BTC) um die Tiefststände der letzten zwei Monate und begann, Ähnlichkeiten mit dem Bärenmarkt von 2022 aufzuweisen. Laut TradingView-Daten hat die Volatilität leicht abgenommen, nachdem der Preis auf der Bitstamp-Börse auf 65.362 USD gefallen war, ein Niveau, das zuletzt Anfang April beobachtet wurde. Cointelegraph.com berichtet darüber.

Nach Liquidationen in Milliardenhöhe warnen Analysten erneut, dass die schlimmsten Tage für das Paar BTC/USD noch bevorstehen könnten. Der bekannte Analyst Rekt Capital hob den 50-Monats-Exponential-Gleitenden-Durchschnitt (EMA) hervor und betonte, dass diese Linie derzeit bei 66.628 USD liegt.

"Mit der Zeit ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Bitcoin unter dieses EMA-Niveau fällt und den makroökonomischen Abschwung in diesem Bärenmarkt fortsetzt", schrieb der Experte in einem Beitrag im sozialen Netzwerk X. Wenn sich die Geschichte von 2022 wiederholt, wird erwartet, dass der Preis zunächst leicht steigt und dann das Unterstützungsniveau des 50-Monats-EMA vollständig verliert.

Ein anderer Trader, Leviathan, betonte, dass die aktuelle Marktlage den vorherigen Zyklus „fast perfekt“ kopiert. Seiner Meinung nach läuft jede Phase in der gleichen Reihenfolge ab, und das Niveau von 60.000 USD dient derzeit als der wichtigste Punkt, der über das Schicksal des Marktes entscheidet.