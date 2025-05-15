Қримда қамалган ўзбекистонлик сиёсатчи энди элчи: Нариман Жалил Туркияга тайинланди

·718·Дунё
Қримда қамалган ўзбекистонлик сиёсатчи энди элчи: Нариман Жалил Туркияга тайинланди
Украина президенти Владимир Зеленский фармони билан Нариман Жалил Украина Республикасининг Туркия Республикасидаги фавқулодда ва мухтор элчиси этиб тайинланди. Бу ҳақда расмий фармон матнида маълум қилинди.

“Нариман Энверович Жалилов Украина Республикасининг Туркия Республикасидаги фавқулодда ва мухтор элчиси лавозимига тайинлансин”, — дейилади ҳужжатда.

Бу тайинлов орқали Украина нафақат дипломатик йўналишдаги позициясини мустаҳкамламоқда, балки Қрим масаласидаги ўз қарашларига яна бир бор эътибор қаратаётгани кўринади. Нариман Жалилнинг элчи сифатида юборилиши — унинг шахсий тажрибаси, фаолияти ва дуч келган синовлари билан янада аҳамиятли кўриниш олмоқда.

У ким ва қандай йўлни босиб ўтган?

Нариман Жалил — қрим-татар миллатидан бўлган сиёсий фаол, журналист ва инсон ҳуқуқлари ҳимоячиси. У 1980 йил 27 апрель куни Ўзбекистонда, аниқроғи, Навоий шаҳрида туғилган. 1989 йили оиласи билан ватани Қримга қайтган.

У Одесса Миллий университетида сиёсатшунослик йўналишини тамомлаган. Карьерасини “Авдет” газетасида журналист сифатида бошлаган, кейинчалик AТР телеканалида ишлаган. Шунингдек, Симферополдаги халқаро мактабда тарих ва ҳуқуқ фанларидан дарс берган.

Сиёсатдаги фаол йўлни Жалил 2013 йили бошлади. Ўшанда у Қрим-татар халқининг вакиллик органи — Межлис раҳбари биринчи ўринбосари лавозимига тайинланган.

Қримда қолиш — бошқа йўлни танламаслик

2014 йили Қрим Россия томонидан босиб олинганидан сўнг, кўпчилик фаоллар яриморолни тарк этган бўлса-да, Жалил қолишни танлади. У фаол равишда қрим-татарлар ва маҳаллий украиналикларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан шуғулланди. Ҳуқуқбузарлик ҳолатларини ҳужжатлаштириш, сиёсий асосдаги суд ишларида иштирок этиш — унинг ишининг бир қисмига айланди.

Бироқ бу фаоллик унга осонга тушмади. 2021 йили Қрим платформаси саммитида қатнашганидан сўнг, Россия хавфсизлик органлари томонидан “диверсия”да айбланиб ҳибсга олинди. Сиёсий мотивлар асосида ўтказилган судда унга 17 йиллик қатъий режимдаги қамоқ жазоси тайинланган эди.

Элчиликкача бўлган синовли йўл

2024 йил июнида Украина ва Россия ўртасида бўлиб ўтган маҳбуслар алмашинуви натижасида Нариман Жалил озодликка чиқди ва Киевга қайтди. Унинг энди Анқарага элчи сифатида юборилиши — Туркия билан муносабатлар қанчалик муҳим эканини яна бир бор тасдиқлайди.

Туркия — Украина учун стратегик аҳамиятга эга давлатлардан бири бўлиб, Қрим масаласида ҳам Қрим-татарлар ҳақ-ҳуқуқларини қўллаб-қувватлаб келмоқда. Шу сабаб, Жалилнинг айнан шу мамлакатга элчи қилиб тайинланиши тасодиф эмас.

Нуқта ёки янги саҳифа?

Қамоқдан элчиликкача — бу тайинлов нафақат шахсий ютуқ, балки Украина сиёсий қатламининг принципиал позициясини акс эттиради. Нариман Жалил энди фақат сиёсий фаол эмас, балки Украинанинг халқаро майдондаги расмий вакили сифатида фаолият юритади.

Zamin.uz таҳририяти мазкур сиёсий синовлар ва дипломатик таянчлар ҳақидаги янгиликларни кузатишда давом этади. Сиз бу тайинловни қандай баҳолайсиз: Туркияда элчи бўлиш — Жалил учун дипломатиядаги янги бобми, ёхуд сиёсий курашнинг давоми?
Нариман ЖалилТуркия ЭлчисиУкраина РеспубликасиҚрим МасаласиСиёсий ФаолДипломатик МуносабатларҲуқуқ Ҳимоячиси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиАнглияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиБугун, 13:23Дунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганДунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганБугун, 12:52Хитойда робот болакайни тепиб юбордиХитойда робот болакайни тепиб юбордиБугун, 12:36“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олинди“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олиндиБугун, 12:09Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Бугун, 11:40Ҳиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиҲиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди