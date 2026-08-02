Mohamed Salah could continue his career in Spain

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Mohamed Salah could continue his career in Spain

Interessante Nachrichten sind zur Zukunft des legendären Liverpool-Stürmers Mohamed Salah aufgetaucht. Nach dem Abschied vom englischen Klub ist der ägyptische Fußballer bereit, ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen, und es gibt verschiedene Spekulationen über seine nächste Station. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Fichajes zufolge hat der spanische Verein Atlético Madrid aktive Bemühungen unternommen, den erfahrenen Stürmer zu verpflichten. Die Vereinsführung der Madrilenen erwägt die Möglichkeit, den Spieler ablösefrei zu verpflichten.

Das Angebot und die Bedingungen des Madrider Klubs

Die spanische Seite hat bereits erste Gespräche geführt, um die finanziellen Forderungen des Spielers zu prüfen. Atlético Madrid plant, Mohamed Salah einen Zweijahresvertrag anzubieten. Der Vertrag könnte auch eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr enthalten, basierend auf der Einsatzzeit und Leistung des Spielers.

Das Haupt Hindernis für diesen Transfer sollen jedoch die hohen Gehaltsforderungen des Spielers sein. Obwohl das Management von Atlético nicht mit den riesigen Summen saudi-arabischer Klubs konkurrieren kann, will es den Spieler durch andere Sportprojekte und den Reiz der spanischen Liga überzeugen.

Ein großer Kreis von Interessenten

Es wird daran erinnert, dass nicht nur Atlético Madrid, sondern auch andere Interessenten großes Interesse an Mohamed Salah zeigen. Insbesondere Vertreter der türkischen Süper Lig und Klubs der Saudi Pro League, allen voran Al-Ittihad, führen das Rennen um den ägyptischen Star an.

Salah verbrachte neun glanzvolle Jahre bei Liverpool und hinterließ bleibende Spuren in der Geschichte des Vereins. Welches Liga er sich als ablösefreier Spieler nun aussucht, gehört zu den am meisten erwarteten Themen der Fußballwelt.

Mohamed SalahAtlético MadridLiverpoolLa LigaTransfers
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Jahongir Tursunov
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