Torreense vs Ararat-Armenia: Lineups and Live Text Commentary
Europa League: Torreense vs Ararat-Armenia. Kick-off: 6 November, 01:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Torreense starting lineup: 1. Lucas Paes, 45. Mutombo J., 5. Mohamed D., 4. Volnei, 23. Vazquez J. (captain), 33. Marques J., 8. Alfaro A., 11. Pozo M., 19. Zoabi K., 7. Jean D., 14. Aguirre J.
Torreense substitutes: 31. Adriel, 3. Alcedo J., 44. Bjerre S., 22. David Bruno, 17. Drammeh M., 21. Jatta N., 63. Noro D., 6. Oudrhiri A., 29. Quintero L., 86. Rijo G., 26. Simoes A., 2. Stopira.
Torreense head coach: Simoes C.
Ararat-Armenia starting lineup: 98. Joao Bravim, 2. Oliveira H., 47. Malis A., 43. Wilson Valdez B. R., 16. Grigoryan E., 70. Benny, 8. Balanta J. A., 19. Muradyan K. (captain), 77. Serobyan A., 91. Sandro Lima, 7. Shaghoyan Z.
Ararat-Armenia substitutes: 10. Ambartsumyan A., 17. Carlier M., 9. Eloyan A., 95. Franca Carlos, 13. Hovhannisyan K., 5. Luis Felipe, 25. Ndour A., 1. Nersesyan A., 14. Pereira B., 20. Tera A.
Ararat-Armenia head coach: Tulipa.
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