Torreense vs Ararat-Armenia: Lineups and Live Text Commentary

·58·Sport
Torreense vs Ararat-Armenia: Lineups and Live Text Commentary

Europa League: Torreense vs Ararat-Armenia. Kick-off: 6 November, 01:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Torreense starting lineup: 1. Lucas Paes, 45. Mutombo J., 5. Mohamed D., 4. Volnei, 23. Vazquez J. (captain), 33. Marques J., 8. Alfaro A., 11. Pozo M., 19. Zoabi K., 7. Jean D., 14. Aguirre J.

Torreense substitutes: 31. Adriel, 3. Alcedo J., 44. Bjerre S., 22. David Bruno, 17. Drammeh M., 21. Jatta N., 63. Noro D., 6. Oudrhiri A., 29. Quintero L., 86. Rijo G., 26. Simoes A., 2. Stopira.

Torreense head coach: Simoes C.

Ararat-Armenia starting lineup: 98. Joao Bravim, 2. Oliveira H., 47. Malis A., 43. Wilson Valdez B. R., 16. Grigoryan E., 70. Benny, 8. Balanta J. A., 19. Muradyan K. (captain), 77. Serobyan A., 91. Sandro Lima, 7. Shaghoyan Z.

Ararat-Armenia substitutes: 10. Ambartsumyan A., 17. Carlier M., 9. Eloyan A., 95. Franca Carlos, 13. Hovhannisyan K., 5. Luis Felipe, 25. Ndour A., 1. Nersesyan A., 14. Pereira B., 20. Tera A.

Ararat-Armenia head coach: Tulipa.

Live report1-0 LIVE
38
Torrence couldn't capitalize on the corner kick as the opposing defense stayed alert and cleared the danger.
36🔁
Substitution. Karem Zoabi leaves the pitch, replaced by Moussa Drammeh (Torrense).
36
Lucas Paes made a brilliant save, denying Sandro Lima (Ararat-Armenia) from scoring with a header following a cross.
36
Hugo Firmino (Ararat-Armenia) reacted well to the rebound and shot from outside the box, but couldn't get the ball through the wall of defenders.
36
Ararat-Armenia players failed to convert the corner kick, and the defender cleared the ball.
35
Ararat-Armenia failed to capitalize on the corner kick, the defenders cleared the ball away.
34
Joao Bravim intercepted the pass from Xavi Vasquez (Torrence), ending the attack.
33
Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia) won the ball from his opponent, but committed a foul in the process and the referee blew the whistle.
29
Ararat-Armenia seem to be settling into the game and are controlling the ball. They are waiting for the right moment to create new attacking opportunities.
29
Karem Zoabi (Torrense) is penalized for holding his opponent. Milos Milanovic awards a free kick.
25🟥
The referee signaled that the yellow card was rescinded, but immediately showed a straight red to Jorge Aguirre (Torrence). He is devastated but must leave the pitch.
24VAR
It’s been a while since that controversial challenge by Jorge Aguirre (Torrense), but referee Milos Milanovic seems to have received word from VAR and is signaling for a review. He’s going to check the monitor, and this could be a red card!
22🟨
Milos Milanovic showed a yellow card to Jorge Aguirregabiria (Torrense) for a rough tackle.
21
Torrence is controlling the tempo of the game with precise short passes.
17
Xavi Vazquez (Torrence) received a great pass from a free kick and shot from outside the box, but his attempt was blocked by a defender.
131-0
Jorge Aguirre (Torrense) received a precise pass and went one-on-one with the goalkeeper. He kept his composure and slotted the ball into the bottom right corner.
12
Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) took a long-range free kick, but the defenders remained alert.
11
Karem Zoabi (Torrense) committed a foul to win the ball. Milos Milanovic saw it clearly and blew his whistle.
9
Torrense goalkeeper Lucas Paes confidently dealt with the corner kick taken by Ararat-Armenia.
8
Hugo Firmino (Ararat-Armenia) shot from a great position outside the box, but a defender made a brave block.
4
Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia) tried to find his teammate, but the pass was too strong and the chance was lost.
3
Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) fought hard and Milos Milanovic blew the whistle for a foul.
1
The referee blew the whistle and the match has started.
01:06
Ararat-Armenia kicks off the match.
01:06
The match is delayed for a minute of silence.
01:06
Today's match will be officiated by Milos Milanovic.
01:06
Before the match starts, you can see the starting lineups for today's clash.
01:06
Good afternoon, ladies and gentlemen! Welcome to our live text commentary, where we will keep you updated on all the action as it happens.
TorreenseArarat-ArmeniaEuropa League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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