New prices for iPhone 17 Pro and Pro Max models
As of November 28, 2026, the prices for iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, and iPhone Air models are as follows. The list provides SIM + eSIM and eSIM + eSIM configurations separately. In both variants, two IMEIs are registered.
SIM + eSIM
iPhone 17:
• 256 GB: $949
iPhone 17 Pro, 256 GB:
• Orange: $1299
• Blue: $1379
• Silver: $1379
iPhone 17 Pro, 512 GB:
• Orange: $1499
• Blue: $1629
• Silver: $1549
iPhone 17 Pro Max, 256 GB:
• Orange: $1399
• Blue: $1399
• Silver: $1519
iPhone 17 Pro Max, 512 GB:
• Orange: $1649
• Blue: $1679
• Silver: $1699
iPhone 17 Pro Max, 1 TB:
• Orange: $1999
• Blue: $1949
• Silver: $2099
iPhone 17 Pro Max, 2 TB:
• Orange: $2399
• Blue: $2399
• Silver: $2399
eSIM + eSIM
In this configuration, two IMEIs are also registered.
iPhone 17:
• 256 GB: $949
iPhone Air, 256 GB:
• Blue: $939
• Gold: $949
• Black: $949
• White: $949
iPhone 17 Pro, 256 GB:
• Orange: $1249
• Blue: $1249
• Silver: $1339
iPhone 17 Pro, 512 GB:
• Orange: $1299
• Blue: $1499
• Silver: $1399
iPhone 17 Pro Max, 256 GB:
• Orange: $1389
• Blue: $1369
• Silver: $1439
iPhone 17 Pro Max, 512 GB:
• Orange: $1499
• Blue: $1539
• Silver: $1649
iPhone 17 Pro Max, 1 TB:
• Orange: $1899
• Blue: $1849
• Silver: $1899
iPhone 17 Pro Max, 2 TB:
• Orange: $2199
• Blue: $2199
• Silver: $2399
Prices may change every hour.
Next story
No ads with a subscription
Zamin Premium — 4 900 UZS a month
Comments0
…