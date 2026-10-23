Alaves vs Malaga: Lineups and Live Text Commentary
La Liga: Alaves vs Malaga. Kick-off: 24 October, 00:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Alaves starting lineup: 1. Sivera A., 10. Alena C., 8. Blanco A., 15. Boye L., 9. Diaz M., 19. Ibanez P., 16. Koski V., 7. Perez A., 21. Rebbach A., 14. Tenaglia N., 2. Valentini N.
Alaves head coach: Sanchez Flores Q.
Malaga starting lineup: 1. Herrero A., 39. Aznou A., 8. Dotor C., 6. Enriquez R., 4. Galilea E., 10. Larrubia D., 22. Lorenzo D., 21. Nino A., 3. Puga C., 31. Rafita, 15. Recio A.
Malaga head coach: Funes J.
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