Alaves vs Malaga: Lineups and Live Text Commentary

·33·Sport
Alaves vs Malaga: Lineups and Live Text Commentary

La Liga: Alaves vs Malaga. Kick-off: 24 October, 00:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Alaves starting lineup: 1. Sivera A., 10. Alena C., 8. Blanco A., 15. Boye L., 9. Diaz M., 19. Ibanez P., 16. Koski V., 7. Perez A., 21. Rebbach A., 14. Tenaglia N., 2. Valentini N.

Alaves head coach: Sanchez Flores Q.

Malaga starting lineup: 1. Herrero A., 39. Aznou A., 8. Dotor C., 6. Enriquez R., 4. Galilea E., 10. Larrubia D., 22. Lorenzo D., 21. Nino A., 3. Puga C., 31. Rafita, 15. Recio A.

Malaga head coach: Funes J.

AlavesMalagaLa Liga
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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