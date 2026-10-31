Betis vs Malaga: Lineups and Live Text Commentary

·4·Sport
Betis vs Malaga: Lineups and Live Text Commentary

La Liga: Betis vs Malaga. Kick-off: 31 October, 22:30 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Betis starting lineup: 1. Valles A., 2. Bellerin H., 5. Bartra M., 4. Natan, 11. Garcia F., 8. Fornals P., 21. Roca M., 22. Isco (captain), 17. Riquelme R., 19. Parrott T., 10. Ezzalzouli A.

Betis substitutes: 7. Antony, 25. Ceballos D., 13. Conde D., 18. Deossa N., 15. Fidalgo A., 16. Gomez V., 31. Gonzalez M., 3. Llorente D., 20. Lo Celso G., 27. Morante J., 12. Ortiz A., 24. Ruibal A.

Betis head coach: Pellegrini M.

Malaga starting lineup: 1. Herrero A., 3. Puga C., 20. Calero F., 4. Galilea E., 31. Rafita, 10. Larrubia D., 6. Enriquez R. (captain), 22. Lorenzo D., 39. Aznou A., 8. Dotor C., 21. Nino A.

Malaga substitutes: 7. Abaida H., 25. Berrocal J., 2. Cajuste J., 30. Cespedes A., 9. Chupe, 32. Fernandez J., 17. Jauregi E., 13. Lopez C., 23. Merino I., 5. Pastor A., 14. Rodriguez R., 12. Salinas J.

Malaga head coach: Funes J.

BetisMalagaLa Liga
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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