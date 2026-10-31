Barcelona vs Alaves: Lineups and Live Text Commentary
La Liga: Barcelona vs Alaves. Kick-off: 1 November, 01:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Barcelona starting lineup: 1. Garcia J., 14. Adeyemi K., 2. Cancelo J., 5. Cubarsi P., 21. de Jong F., 4. Farinas B., 7. Fermin, 10. Lamine Yamal, 8. Pedri, 11. Raphinha, 16. Rodri.
Barcelona substitutes: 29. Abdelkarim H., 3. Balde A., 22. Bernal M., 41. Campos A., 9. Gabriel Jesus, 6. Gavi, 17. Gordon A., 25. Livakovic D., 18. Martin G., 13. Szczesny W., . Tunkara E., . Victor G.
Barcelona head coach: Flick H.
Alaves starting lineup: 1. Sivera A., 15. Boye L., 6. Guevara A., 17. Jonny Otto, 16. Koski V., 7. Perez A., 23. Protesoni C., 21. Rebbach A., 4. Suarez D., 14. Tenaglia N., 3. Yusi.
Alaves substitutes: 10. Alena C., 8. Blanco A., 24. Diallo Selu M., 9. Diaz M., 19. Ibanez P., 20. Manas A., 11. Martinez T., 12. Novoa Ramos H., 27. Olaiz X., 13. Rodriguez A., 22. Rodriguez M., 2. Valentini N.
Alaves head coach: Sanchez Flores Q.
Comments 0
…