¿Qué coche se produjo más en Uzbekistán en cuatro meses?

En Uzbekistán se produjeron 148 859 turismos entre enero y abril de 2026. Esto supone 13 492 unidades más que en el mismo periodo del año anterior.

Según datos del comité de estadística, el coche más producido en este periodo fue el Cobalt, con 53 802 unidades. Le siguió el Damas con 28 352 unidades.

Asimismo, durante los cuatro meses se produjeron 14 518 Tracker, 12 259 Onix, 8 882 Kia y 7 011 vehículos BYD. La cifra de BYD aumentó en 2 744 unidades respecto al año pasado.

Además, 3 425 vehículos Haval y 2 572 Chery también salieron de la línea de montaje.

Como referencia, en 2025 se produjeron un total de 457 883 turismos en el país. De acuerdo con la estrategia «Uzbekistán–2030», se planea aumentar gradualmente esta cifra para alcanzar casi 1 millón de unidades para 2030.