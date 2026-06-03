Siemens se convierte en socio de los Autocar Awards 2026

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Siemens se convierte en socio de los Autocar Awards 2026

Autocar, la publicación automotriz más antigua del mundo, ha anunciado que Siemens será el socio oficial de los Autocar Awards 2026, continuando una exitosa colaboración que comenzó el año pasado. Esta asociación une al líder mundial en software industrial, automatización y transformación digital con el mundo del automóvil. Autocar.co.uk informa .

El editor de Autocar, Mark Tisshaw, señaló que la asociación del año pasado fue un rotundo éxito, demostrando valores compartidos de innovación y excelencia en la industria automotriz. Los Autocar Awards son únicos al honrar no solo a los mejores coches, sino también a los profesionales dedicados a su creación.

Los ganadores de 2026 se anunciarán el 10 de junio en todas las plataformas impresas y digitales de la publicación. La ceremonia de premiación presencial tendrá lugar en la noche del 9 de junio en el centro de Londres. El representante de Siemens, Uday Senapati, destacó que la industria está evolucionando rápidamente gracias al software y la IA, con profesionales altamente cualificados en el centro de esta transformación.

Los premios prestigiosos incluyen el Trofeo Issigonis al mayor logro de la industria y el Premio Sturmey a la innovación. El evento también reconoce al Diseñador, Ingeniero y Ejecutivo del Año. En la categoría de vehículos, se celebran los modelos con calificación de cinco estrellas de Autocar y los Mejores Coches de Gran Bretaña.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» editor

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