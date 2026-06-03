Fabrizio Romano revela información exclusiva sobre los fichajes del Real Madrid

Con la apertura del mercado de fichajes de verano, han comenzado los grandes movimientos en el fútbol mundial. Fabrizio Romano, el informador más reputado de Europa y experto más fiable del mercado de traspasos, ha compartido noticias emocionantes para los aficionados del Real Madrid. Según él, el 'club blanco' planea llevar a cabo una política muy activa y agresiva en el mercado de este año y ya ha cerrado acuerdos importantes iniciales.

El informador señala que el gigante madrileño tiene como objetivo renovar y reforzar profundamente su línea defensiva.

Se esperan nuevas estrellas para reforzar la defensa

La directiva de los 'merengues' ha alcanzado un acuerdo total por el traspaso del lateral derecho del Inter de Milán y de la selección de los Países Bajos Denzel Dumfries . Se espera que este fichaje sea muy beneficioso para el club madrileño:

Coste del traspaso: 20 millones de euros.

Motivo del acuerdo: Esta cantidad estaba fijada como cláusula de rescisión en el contrato actual del jugador con el club milanés, y el 'Real' aprovechó eficazmente esta disposición.

Además, el corpulento central francés Ibrahima Konaté , que dejó el Liverpool al finalizar su contrato, también podría mudarse a Madrid pronto. Al estar el jugador como agente libre, llegará al 'Real' sin coste alguno.

Los planes de verano del Real y el efecto Mourinho

Fabrizio Romano destaca específicamente que estos fichajes de Dumfries y Konaté son solo el comienzo de los grandes movimientos del Real Madrid en el mercado. El presidente Florentino Pérez planea cerrar varios acuerdos más sensacionales en este mercado estival.

Información interesante: Anteriormente, la prensa deportiva europea informó ampliamente que el exentrenador del Real Madrid, el legendario y temperamental técnico José Mourinho, podría regresar al Santiago Bernabéu para tomar las riendas del equipo. La llegada de nuevos jugadores también podría estar vinculada a estos planes.

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