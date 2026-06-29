Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección

El experimentado defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Umar Eshmurodov, ha decidido poner fin a su carrera internacional. El jugador, que formó parte de la convocatoria para la Copa del Mundo pero no disputó ningún encuentro, envió un mensaje conmovedor a los aficionados.

Detrás de la breve declaración del defensa de 33 años hay varios años de trabajo bajo la camiseta nacional, 39 partidos y un último sueño que no pudo cumplirse.

«Ahora continuamos como aficionados»

Umar Eshmurodov anunció el fin de su carrera en la selección a través de su página oficial de Instagram.

«La selección nacional es un sueño, un honor, un orgullo... Ahora continuamos como aficionados. ¡Vamos, Uzbekistán!» escribió el jugador.

Estas palabras atrajeron rápidamente la atención de los seguidores y fueron ampliamente discutidas en las redes sociales.

Fue al Mundial, pero no pisó el campo

El defensa del Nasaf formó parte de la lista definitiva de la selección de Uzbekistán para el Mundial 2026.

Sin embargo, el cuerpo técnico dirigido por Fabio Cannavaro no le dio ninguna oportunidad en ninguno de los tres partidos de la fase de grupos. De esta forma, Eshmurodov no disputó ni un solo minuto en el histórico Mundial.

El experimentado jugador no tuvo la oportunidad de despedirse de los aficionados en el campo con la selección.

Su carrera en la selección en números

Umar Eshmurodov debutó con la selección de Uzbekistán en 2020.

Indicador Resultado Edad 33 Debut en la selección 2020 Partidos jugados 39 Tiempo de juego en el Mundial 2026 0 minutos Club actual Nasaf

Sirvió a la selección con sus actuaciones sólidas en la defensa central, su juego aéreo y su experiencia en grandes partidos.

Se cierra una etapa

La decisión de Eshmurodov se anunció tras la conclusión del primer Mundial de Uzbekistán. Aunque no pudo jugar en el torneo, acompañó al equipo y fue testigo de un periodo importante del fútbol nacional.

Declaró que ahora apoyará a la selección de Uzbekistán desde fuera del campo, como un aficionado más.

¿Crees que se le debió dar una oportunidad a Umar Eshmurodov en el último partido del Mundial? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo.