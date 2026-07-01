Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"

Tras finalizar la histórica participación de la selección nacional de Uzbekistán en la Copa Mundial 2026, el entrenador Fabio Cannavaro envió un mensaje sincero a sus jugadores.

El técnico italiano destacó en sus redes sociales que sus pupilos dieron todo en el campo a pesar de la intensa presión. Según él, aunque los resultados no fueron los esperados, la experiencia adquirida en el Mundial será crucial para el futuro de los jugadores.

«Estoy orgulloso de mis jugadores»

Cannavaro señaló que la primera Copa del Mundo para Uzbekistán ha llegado a su fin, valorando el compromiso y la entrega de los miembros del equipo en cada partido.

«Estoy orgulloso de mis jugadores. Incluso en los momentos más difíciles, dieron todo cada vez que saltaron al campo y nunca se guardaron nada», escribió el técnico.

El entrenador no ocultó que los jugadores sintieron una gran presión y altas expectativas durante todo el torneo. Al ser la primera participación de Uzbekistán en un Mundial, cada partido fue un desafío de un nuevo nivel para el equipo.

La selección compitió en la fase de grupos contra Colombia, Portugal y la RD Congo. Una derrota por 1-3 ante la RD Congo en la última jornada puso fin a la andadura de Uzbekistán en la competición.

El Mundial fue una gran escuela para los jugadores

En opinión de Cannavaro, los jugadores obtuvieron una experiencia inolvidable independientemente de los resultados.

«Esto les ayudará a crecer tanto como futbolistas como personas. No hay nada más gratificante que llamarlos “mis jugadores”», dijo el entrenador.

La alta velocidad, los duelos físicos y el precio de cada error en la Copa del Mundo fueron una lección importante para los jugadores uzbekos. Tras el torneo, Cannavaro destacó la crueldad del Mundial y cómo, a este nivel, los pequeños errores deciden el resultado.

¿Cuál es el único arrepentimiento de Cannavaro?

El técnico italiano también expresó abiertamente su único pesar tras la Copa del Mundo. Lamenta no haber podido dar suficiente tiempo de juego a todos los futbolistas convocados.

«Solo tengo un arrepentimiento: no pude dar suficiente tiempo de juego a todos. Porque cada uno de ellos merecía vivir el sueño de la Copa del Mundo en el campo», subrayó Cannavaro.

Aunque formar parte de la plantilla para el Mundial ya es un gran logro para cada jugador, no todos tuvieron la oportunidad de jugar. El entrenador señaló que este hecho fue uno de los puntos más dolorosos para él.

«Esta historia aún no ha terminado»

Cannavaro concluyó su mensaje agradeciendo a los jugadores y expresando confianza en el futuro.

«¡Gracias, chicos! Esta historia aún no ha terminado», escribió el seleccionador de Uzbekistán.

La primera Copa del Mundo de Uzbekistán quizás no dio los resultados esperados. Sin embargo, la experiencia acumulada por los jugadores, los partidos contra los mejores equipos del mundo y la presión sentida en el gran escenario pueden servir como una base importante para futuras competiciones.

Ahora, la tarea principal de la selección es sacar las conclusiones correctas de los errores del Mundial 2026, desarrollar a los jóvenes talentos y convertir este debut histórico en el punto de partida de nuevas victorias.