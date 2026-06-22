Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán

Por primera vez en la historia de la FIFA, la Copa del Mundo organizada por tres países —Estados Unidos, Canadá y México— entra en una fase intensa e implacable. Desde los primeros días del torneo, ya se han identificado los primeros desafortunados que abandonan el mundial y las selecciones que han asegurado su pase a la siguiente ronda.

Sin embargo, en este momento, la atención de toda la comunidad futbolística mundial y de los expertos está centrada en el partido central de la segunda jornada del Grupo K.

El misterioso Uzbekistán frente al favorito herido, Portugal.

En el próximo encuentro, el debutante del torneo, cuyas capacidades y movimientos tácticos siguen siendo «secretos» para la comunidad del fútbol — la selección nacional de Uzbekistán se enfrentará a Portugal, considerado el favorito del grupo y uno de los grandes favoritos del torneo. Los portugueses no pudieron mostrar el juego esperado en la primera jornada y flaquearon al demostrar todo su potencial. Por ello, este duelo será decisivo para ambas partes.

Una de las razones principales del creciente interés por este encuentro es, sin duda, Cristiano Ronaldo.

La última oportunidad de Ronaldo y la ola de críticas

Al igual que Lionel Messi, la leyenda portuguesa, que participa en la Copa del Mundo por sexta vez en su carrera, solo carece de un trofeo en su vasta colección: la Copa del Mundo. Este mundial, que se disputa en los campos de América del Norte, es la última oportunidad para Cristiano, de 41 años. Pues nadie cree que espere otros cuatro años para ir al próximo Mundial.

Tras el infortunio de la primera jornada, Ronaldo quedó bajo fuertes críticas:

Muchos aficionados exigen al seleccionador Roberto Martinez que deje al delantero emblemático en el banquillo para el partido contra Uzbekistán.

Los críticos señalan que ha llegado el momento de dar oportunidad a jóvenes entusiastas y veloces en su lugar.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo no es de los que se rinden fácilmente. Aprovechando su prestigio y autoridad absoluta en la selección, ha decidido darlo todo en cada encuentro.

Declaración en Instagram y el partido récord número 230

El encuentro contra la selección nacional de Uzbekistán pasará a la historia como el partido aniversario número 230 de Cristiano Ronaldo con la camiseta de Portugal. En este momento de tanta responsabilidad, el legendario futbolista se dirigió a sus seguidores a través de sus redes sociales con una declaración firme.

Ronaldo publicó en su página de Instagram varias fotos intensas de los entrenamientos y escribió debajo de forma breve y concisa:

«¡Toda nuestra atención está centrada en la tarea que tenemos encomendada!»

Mientras continúan diversos debates entre expertos y aficionados, Cristiano y su equipo se preparan con gran entusiasmo para el partido contra Uzbekistán.