Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»

El capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, compartió sus impresiones tras el encuentro contra Uzbekistán en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. El legendario delantero contribuyó a la victoria de su equipo por 5-0 anotando dos goles. Según informa Goal.com, este partido fue fundamental para el jugador, no solo por los goles, sino también como un punto de liberación de la presión psicológica. Esto es lo que Goal.com informa .

Tras el empate (1-1) contra la RD Congo en la primera jornada, Ronaldo y todo el equipo fueron blanco de críticas. El delantero de 41 años calificó ese periodo como una «semana oscura». Según sus palabras, la presión de la prensa y del público fue tan fuerte que sintió como si ya hubiera terminado su carrera. Sin embargo, el partido contra Uzbekistán puso fin a todas las dudas.

Resultado histórico y respuesta a las críticas

En el duelo contra la selección de Uzbekistán, Cristiano Ronaldo alcanzó un hito histórico. Se convirtió en el primer futbolista del mundo en marcar en seis Copas del Mundo diferentes. El delantero, que abrió el marcador en el minuto 6, puso fin a una racha de 10 partidos sin marcar en torneos mayores. Antes de finalizar la primera parte, anotó un doblete, dejando el marcador 3-0.

«Dios ayuda a quienes trabajan. Sabía que mis compañeros me apoyarían. Fue una semana muy difícil. Sentí como si hubiera dejado el fútbol por completo. Pero tuve paciencia como siempre, porque creo en el trabajo más que en cualquier otra cosa. Debo admitir que fue difícil, pero hemos vuelto», destacó la estrella del Al-Nassr.

Ronaldo entiende perfectamente que las críticas son parte intrínseca de su carrera. En su opinión, cuando el equipo obtiene un mal resultado, el golpe principal siempre se dirige a él y al entrenador. «Llevo 23 años en este ámbito. Cuando las cosas van bien, Cristiano es grande; cuando van mal, está viejo y debe retirarse. Siempre ha sido así», afirma el delantero.

Próximos planes de Portugal

La selección de Portugal, dirigida por Roberto Martinez, mejoró significativamente sus posibilidades de pasar a la fase de eliminatorias del grupo K tras esta victoria. Aunque la selección de Uzbekistán intentó resistir dignamente ante un rival poderoso, la experiencia y la calidad del adversario se impusieron. Los portugueses jugaron en línea alta y demostraron plenamente su estilo de juego.

Cabe destacar que el número de goles de Ronaldo en los Mundiales llegó a 10. Desde su debut en 2006, ha logrado marcar en cada torneo. Este resultado es prueba no solo de su estado físico, sino de su estabilidad en el más alto nivel. Ahora, Portugal se preparará para los siguientes encuentros del grupo con mayor confianza.