Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección

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Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección

Después del partido contra Portugal, muchos vieron a Abduqodir Husanov llorar de frustración. No era una simple emoción tras una derrota. Él conoce mejor que muchos de sus compañeros las exigencias, el ritmo y la presión del fútbol europeo, ya que él mismo tuvo que luchar, cometer errores y adaptarse poco a poco a ese entorno.

Sus subidas desde la defensa durante el partido no fueron casualidad. Husanov sintió la diferencia en el campo. Comprendió antes que los demás en qué estaba rezagada la selección y a qué velocidad se movía el rival.

Sus inicios en la Premier League tampoco fueron fáciles. Cometió errores en el encuentro contra el Chelsea y recibió duras críticas. Pero con el tiempo, esas dificultades lo convirtieron en un jugador más fuerte. Ahora vemos el nivel que ha alcanzado Abduqodir.

La selección de Uzbekistán se encuentra ahora en una etapa similar. El equipo participa por primera vez en la Copa del Mundo y el sorteo lo colocó en uno de los grupos más difíciles. Los partidos contra Colombia y Portugal fueron una gran prueba. El resultado es doloroso, pero el fútbol de este nivel se aprende precisamente a través de estos errores, derrotas y presiones.

Así como Abduqodir se forjó jugando contra rivales fuertes en Europa, la selección nacional está pasando por el mismo proceso en la Copa del Mundo. Estos encuentros enseñan a los jugadores a tomar decisiones más rápido, a actuar bajo presión y a adaptarse a un ritmo elevado.

Por eso, ahora no es momento de hundir al equipo o burlarse de los jugadores. Están atravesando un periodo de transición difícil. Al igual que Abduqodir, ellos también pueden levantarse tras los errores, fortalecerse y alcanzar un nuevo nivel.

En momentos así es cuando se debe apoyar a la selección, ya que la parte más dura del camino es precisamente ahora.

Abduqodir HusanovUzbekistánPortugalCopa del MundoPremier League
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Nodirbek Razzokov
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