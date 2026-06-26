Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol

Georgina Rodriguez mencionó la pasión infinita de Cristiano Ronaldo por el fútbol, afirmando que la estrella portuguesa podría jugar a nivel profesional incluso hasta los 50 años.

Según ella, recordando que Ronaldo ha ganado casi todos los trofeos prestigiosos de su carrera, ahora debería disfrutar más de la vida. Sin embargo, para el legendario futbolista, el fútbol no es un simple trabajo, sino una parte integral de su vida.

« Ustedes lo son todo para mí, y el fútbol es mi mayor pasión », respondería él, dijo Georgina, destacando que el amor de Ronaldo por el deporte no ha cambiado ni un ápice desde el primer día que se conocieron.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo, de 41 años, participa actualmente en la Copa del Mundo 2026 con la selección de Portugal. El experimentado delantero demostró una vez más su gran estado físico al anotar dos goles en los dos primeros partidos del torneo.