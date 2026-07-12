Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo

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Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo

El capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, descansa rodeado de su familia para superar el bajón emocional tras su última Copa del Mundo. El astro, que no pudo contener las lágrimas tras la derrota en octavos de final ante España en el estadio de Dallas, está recuperando fuerzas en unas vacaciones soleadas. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, la estrella del club Al-Nassr se ha tomado unas vacaciones privadas junto a su pareja Georgina Rodriguez. Rodriguez publicó en su cuenta de Instagram una foto de un Ronaldo sonriente, señalando que el estado de ánimo del futbolista ha mejorado notablemente. Este descanso es vital para el jugador de 41 años en su proceso de recuperación emocional tras el torneo calificado como su "último baile".

En el torneo celebrado en Norteamérica, Ronaldo logró anotar un total de tres goles, marcando contra las selecciones de Uzbekistán y Croacia. Sin embargo, la derrota por 1-0 ante España puso fin a sus sueños de conquistar el título mundial. Tras el partido, Ronaldo enfatizó que no tomaría decisiones apresuradas sobre su futuro bajo el calor del momento.

Reflexiones sobre el futuro

"Estoy triste por dejar la Copa del Mundo de esta manera. Lo di todo, hice todo lo que pude. Fue mi último Mundial, ahora tengo tiempo para reflexionar y estar con mi familia. No tomaré ninguna decisión basada en las emociones", declaró el futbolista en su entrevista tras el torneo.

Al hablar sobre su legado en la selección, Ronaldo destacó haber cambiado la historia del fútbol portugués. Según él, tras 23 años jugando para el equipo nacional, ha ganado tres trofeos importantes. "Antes de Cristiano, Portugal no había ganado nada", añadió la ex estrella del Manchester United.

La relación con Georgina Rodriguez se ha convertido en una fuente de estabilidad clave en los últimos años de la carrera del jugador. La pareja, que se conoció en Madrid en 2016, cría hoy a una gran familia y supera junta las presiones de la fama mundial. Estos momentos de descanso familiar se consideran uno de los secretos de la longevidad de Ronaldo en el deporte profesional.

Por ahora, la continuidad de Ronaldo en la selección nacional sigue siendo una incógnita. Los aficionados y expertos esperan con ansias su próximo paso, pero en este momento, lo más importante para el futbolista es la paz mental y la felicidad familiar.

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