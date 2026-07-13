Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov

Abdukodir Khusanov, su agente Gayrat Khasbiullin contó una historia interesante sobre la vida familiar del jugador.

Según sus palabras, Khusanov se casó joven para buscar estabilidad y una vida ordenada. El agente destacó que al futbolista no le interesa la vida nocturna, prefiere pasar su tiempo libre en casa y evita salir a lugares innecesarios.

Según Khasbiullin, la boda no se celebró con grandes lujos. A pesar de ello, cerca de 1000 invitados asistieron a la ceremonia.

La boda tuvo lugar antes de que la selección de Uzbekistán volara a los EAU. Poco después de la ceremonia, Abdukodir partió con el equipo a las 4:00 a.m.

El agente señaló que el jugador incluso renunció a su noche de bodas para no separarse del equipo. Le ofrecieron viajar al día siguiente, pero Khusanov eligió partir junto a sus compañeros de selección.