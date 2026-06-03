Anunciados los jóvenes más talentosos para el Mundial

Quedan pocos días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esperada con ansias por millones de aficionados en todo el mundo. En este emocionante momento, una de las publicaciones más prestigiosas del mundo deportivo, ESPN ha presentado una interesante lista analítica para los fans del Mundial. Los expertos de la publicación han elaborado un ranking de los mejores jugadores sub-21 que participarán en el próximo torneo y se espera que acaparen todas las miradas con sus actuaciones.

¡Encabezando la lista está la maravilla española, Lamine Yamal!

Como era de esperar, el primer puesto del ranking lo ocupa el fenómeno más brillante del fútbol mundial actual y de la selección española, Lamine Yamal . A pesar de tener solo 18 años, el extremo, que ya ha demostrado su valía en los grandes escenarios, es reconocido como la principal joven estrella del próximo torneo.

La esperanza del fútbol turco, el hábil centrocampista Arda Güler, ocupó el segundo lugar, mientras que João Neves, representante de la selección de Portugal, completó el top tres.

10 jóvenes estrellas llamadas a brillar en el Mundial

Según ESPN, el TOP-10 de los mejores y más talentosos jugadores jóvenes para la Copa Mundial de la FIFA 2026 queda de la siguiente manera:

Lamine Yamal (18 años, España) Arda Güler (21 años, Turquía) João Neves (21 años, Portugal) Pau Cubarsí (19 años, España) Nico Paz (21 años, Argentina) Désiré Doué (21 años, Francia) Kenan Yıldız (21 años, Turquía) Warren Zaïre-Emery (20 años, Francia) Lennart Karl (18 años, Alemania) Yan Diomand (19 años, Costa de Marfil)

En vísperas de un Mundial histórico

Cabe destacar que la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 ocupará un lugar completamente nuevo y único en la historia del fútbol. Por primera vez, la competición se celebrará con un formato ampliado, contando con exactamente 48 selecciones nacionales .

Calendario del torneo: La fiesta futbolística más prestigiosa del planeta comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio . En estos encuentros, que tendrán como sedes a tres grandes países de Norteamérica —Estados Unidos, Canadá y México—, sin duda surgirán nuevos nombres y jóvenes talentos en la escena del fútbol mundial.

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