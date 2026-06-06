El Atlético reforzará la plantilla con siete nuevos fichajes

·757·Deportes
El Atlético reforzará la plantilla con siete nuevos fichajes

Mientras otra temporada concluye en los campos europeos, comienza la intensa ventana de fichajes. En este sentido, uno de los gigantes de la La Liga española, el Atlético de Madrid, está a punto de emprender grandes reformas. Bajo la dirección del experimentado especialista argentino Diego Simeone, los 'Colchoneros' se han marcado como tarea principal renovar y reforzar fundamentalmente la plantilla antes del inicio de la nueva temporada.

Según informes de insiders, el director deportivo del club madrileño, Mateu Alemany, está trabajando intensamente durante el mercado de verano para incorporar a siete jugadores de alto nivel al equipo.

La lista corta y los objetivos principales del Madrid

Según el plan de Mateu Alemany, cada línea del equipo debe volverse seriamente competitiva. El club busca actualmente candidatos adecuados para las siguientes posiciones:

  • Para la defensa: Un defensa central y un lateral izquierdo.

  • Centro del campo y bandas: Un centrocampista central y dos extremos rápidos para aumentar la amenaza ofensiva.

  • Potencia ofensiva: Un delantero centro puro y un nuevo líder capaz de reemplazar a Antoine Griezmann, quien dejó el equipo recientemente.

Fichajes de Cucurella, Bernardo Silva y Gonzalez

La directiva del Atlético no invita solo a jugadores ordinarios, sino a estrellas que han dejado huella en el fútbol europeo, a Madrid. En la tabla siguiente, puede conocer los objetivos de fichaje más importantes y sensacionales del club para el verano:

Nombre del jugador

Club actual

Futura posición/rol en el Atlético

Marc Cucurella

Chelsea

Candidato principal para reforzar la banda izquierda de la defensa.

Bernardo Silva

Manchester City

El verdadero sucesor de Antoine Griezmann, quien se marchó al Orlando.

Nicolas Gonzalez

Juventus

Se comprarán los derechos de transferencia completos del jugador que pasó la última temporada cedido.

La marcha de Griezmann al Orlando, representante de la MLS (EE. UU.), tendrá inevitablemente un gran impacto en el ataque madrileño. Por ello, Diego Simeone ha mostrado personalmente interés en el fichaje de Bernardo Silva, quien ha ganado numerosos trofeos con el Manchester City.

Análisis experto: El sistema establecido desde hace años por Diego Simeone en el Atlético necesitaba sangre nueva. La llegada de un director deportivo experimentado como Mateu Alemany y sus pasos audaces en el mercado de fichajes muestran que las ambiciones del Madrid siguen siendo altas. La llegada de estrellas de la Premier League como Cucurella y Bernardo Silva a Madrid aumentará naturalmente el atractivo no solo del Atlético, sino de toda La Liga. Esperamos ver un equipo completamente nuevo y dinámico en el Wanda Metropolitano en la nueva temporada.

¡Quédese con nosotros en Zamin para seguir las noticias de fichajes más sensacionales del fútbol europeo, los planes de verano del Atlético de Madrid y otros gigantes, así como análisis deportivos exclusivos!

Atlético MadridDiego SimeoneMateu AlemanyMarc CucurellaBernardo Silva
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Capello revela quién será el nuevo seleccionador de la selección italianaCapello revela quién será el nuevo seleccionador de la selección italianaAyer, 18:53¡Mirra Andréyeva gana el título de Roland Garros 2026!¡Mirra Andréyeva gana el título de Roland Garros 2026!Ayer, 16:52La Serie A anuncia el calendario oficial de partidos para la nueva temporadaLa Serie A anuncia el calendario oficial de partidos para la nueva temporadaAyer, 16:44El luchador de la UFC Shavkat Rakhmonov se reconcilia con su esposaEl luchador de la UFC Shavkat Rakhmonov se reconcilia con su esposaAyer, 15:31Patrice Evra sobre Lamine Yamal: «¡Me lo habría comido vivo!»Patrice Evra sobre Lamine Yamal: «¡Me lo habría comido vivo!»Ayer, 14:45
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"