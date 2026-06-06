Mientras otra temporada concluye en los campos europeos, comienza la intensa ventana de fichajes. En este sentido, uno de los gigantes de la La Liga española, el Atlético de Madrid, está a punto de emprender grandes reformas. Bajo la dirección del experimentado especialista argentino Diego Simeone, los 'Colchoneros' se han marcado como tarea principal renovar y reforzar fundamentalmente la plantilla antes del inicio de la nueva temporada.

Según informes de insiders, el director deportivo del club madrileño, Mateu Alemany, está trabajando intensamente durante el mercado de verano para incorporar a siete jugadores de alto nivel al equipo.

La lista corta y los objetivos principales del Madrid

Según el plan de Mateu Alemany, cada línea del equipo debe volverse seriamente competitiva. El club busca actualmente candidatos adecuados para las siguientes posiciones:

Para la defensa: Un defensa central y un lateral izquierdo.

Centro del campo y bandas: Un centrocampista central y dos extremos rápidos para aumentar la amenaza ofensiva.

Potencia ofensiva: Un delantero centro puro y un nuevo líder capaz de reemplazar a Antoine Griezmann, quien dejó el equipo recientemente.

Fichajes de Cucurella, Bernardo Silva y Gonzalez

La directiva del Atlético no invita solo a jugadores ordinarios, sino a estrellas que han dejado huella en el fútbol europeo, a Madrid. En la tabla siguiente, puede conocer los objetivos de fichaje más importantes y sensacionales del club para el verano:

Nombre del jugador Club actual Futura posición/rol en el Atlético Marc Cucurella Chelsea Candidato principal para reforzar la banda izquierda de la defensa. Bernardo Silva Manchester City El verdadero sucesor de Antoine Griezmann, quien se marchó al Orlando. Nicolas Gonzalez Juventus Se comprarán los derechos de transferencia completos del jugador que pasó la última temporada cedido.

La marcha de Griezmann al Orlando, representante de la MLS (EE. UU.), tendrá inevitablemente un gran impacto en el ataque madrileño. Por ello, Diego Simeone ha mostrado personalmente interés en el fichaje de Bernardo Silva, quien ha ganado numerosos trofeos con el Manchester City.

Análisis experto: El sistema establecido desde hace años por Diego Simeone en el Atlético necesitaba sangre nueva. La llegada de un director deportivo experimentado como Mateu Alemany y sus pasos audaces en el mercado de fichajes muestran que las ambiciones del Madrid siguen siendo altas. La llegada de estrellas de la Premier League como Cucurella y Bernardo Silva a Madrid aumentará naturalmente el atractivo no solo del Atlético, sino de toda La Liga. Esperamos ver un equipo completamente nuevo y dinámico en el Wanda Metropolitano en la nueva temporada.

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