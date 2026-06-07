Cannavaro habla sobre el partido del Mundial contra Colombia...

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Cannavaro habla sobre el partido del Mundial contra Colombia...

Fabio Cannavaro, seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán, concedió una entrevista al servicio de prensa de la UFA antes del inicio de la Copa del Mundo.

«La preparación para estudiar a los rivales comenzó bastante antes. Como saben, nuestro primer partido en la Copa del Mundo será contra Colombia en la Ciudad de México. Debido a la gran altitud de México sobre el nivel del mar, decidimos llegar allí lo más tarde posible.

Por lo general, se necesitan unos 21 días para adaptarse a las condiciones de altitud. Por lo tanto, en lugar de entrenar en zonas montañosas durante tres semanas, preferimos ir a México justo antes del partido.

Aplicamos esta experiencia durante la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica. Pero, para ser honestos, como el resultado no fue muy bueno, decidimos tomar un enfoque diferente esta vez.

De hecho, este es el aspecto principal en el que debemos centrarnos. Además, las condiciones climáticas serán ligeramente diferentes.

Entre los partidos de la fase de grupos, este se jugará en un estadio al aire libre. Por lo tanto, la preparación para este partido será algo diferente. Sin embargo, no veo problemas graves, ya que estadios como Houston y Atlanta están cubiertos.

Aunque juguemos por la tarde, la temperatura estará alrededor de los 20-24 grados. Estas son condiciones muy cómodas para jugar al fútbol», dijo Fabio Cannavaro, seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán.

Fabio CannavaroUzbekistánColombiaCiudad de MéxicoHabib
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Shuhrat Razzakov
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