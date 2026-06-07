La selección de Turquía vence a Venezuela en un partido amistoso

A pocos días del inicio del histórico Mundial de la FIFA 2026 en campos norteamericanos, los partidos de control intercontinentales han entrado en su fase intensa. Uno de estos encuentros preparatorios cruciales y feroces tuvo lugar entre Turquía, representante de Europa, y Venezuela, un rival complicado de Sudamérica.

Disputado durante la noche del 6 al 7 de junio al otro lado del océano, este partido brindó un verdadero ambiente festivo a los aficionados al fútbol turcos antes del próximo Mundial.

Batalla intensa y decidida en el Chase Stadium

El famoso Chase Stadium en Fort Lauderdale, EE. UU., fue el escenario de este encuentro internacional. Como se esperaba, el partido comenzó con ataques activos de ambos equipos:

Primer golpe del rival: El inicio del partido favoreció a los sudamericanos. En el minuto 14, el delantero venezolano Gleyker Mendoza aprovechó un pase preciso de Telasco Segovia para marcar contra Turquía y abrir el marcador.

Restablecimiento del equilibrio: Tras un comienzo tan inesperado, los turcos empujaron hacia adelante con gran fuerza. Justo antes del final de la primera mitad, en el minuto 44, Barış Alper Yılmaz rompió la defensa rival para restablecer el equilibrio, permitiendo a su equipo ir al descanso con tranquilidad.

La gran asistencia de Arda Güler y el gol de la victoria

En la segunda mitad, los pupilos de Vincenzo Montella tomaron completamente la iniciativa. Las combinaciones rápidas y el juego ofensivo pronto dieron sus frutos.

La joven estrella que dominaba el campo, miembro del Real Madrid Arda Güler, colocó a Yunus Akgün en una posición cómoda con una asistencia magistral y de alta calidad. Yunus aprovechó la oportunidad sin errores, enviando el gol decisivo a la portería venezolana para sellar la victoria — ¡2-1!

¿Quiénes esperan a Turquía en el Mundial?

Tras este exitoso partido de control, la selección de Turquía se dirige al Mundial 2026, organizado por EE. UU., Canadá y México, con gran moral. El torneo se celebra del 11 de junio al 19 de julio . La siguiente tabla muestra a los rivales de Turquía en la fase de grupos del Mundial:

Grupo del torneo Equipo participante Rivales de nuestros representantes Estado del próximo torneo Grupo D Turquía Australia

Paraguay

EE. UU. Luchando por el campeonato y el avance a la siguiente etapa en el histórico torneo global.

Cabe destacar que Venezuela, que opuso una seria resistencia en este partido, no logró clasificarse a través de las duras eliminatorias sudamericanas y tendrá que ver este Mundial simplemente como espectador.

Análisis experto: La sustanciosa actuación de la selección turca contra Venezuela demostró claramente su preparación integral para el próximo Mundial. A pesar de encajar el primer gol, mostrar resiliencia y asegurar la victoria indica un fuerte carácter dentro del equipo. La calidad de jugadores como Arda Güler y Yunus Akgún aumentará sin duda significativamente las posibilidades de Turquía en los partidos del Grupo D contra Australia, Paraguay y el anfitrión EE. UU. ¡Deseamos grandes victorias y resultados históricos a nuestra hermana selección de Turquía en el próximo campeonato mundial!

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