La intensa batalla entre los grandes clubes en el mercado de fichajes europeo entra en una nueva fase. En el centro de la discusión actual se encuentran el Bayern Múnich y su talentoso centrocampista ofensivo, Michael Olise. En los últimos días, la prensa mundial ha informado que el Real Madrid está dispuesto a gastar 150 millones de euros para fichar a la estrella francesa de 24 años. Sin embargo, el gigante alemán no tiene intención de dejar ir a su líder fácilmente.

Según la prestigiosa publicación francesa L'Équipe la dirección del club muniqués ha puesto un punto final y definitivo a estos rumores de traspaso.

«Su valor no se puede medir con dinero»

En una entrevista con los medios esta semana, uno de los altos directivos del Bayern expresó claramente la posición del club al respecto:

«Michael Olise es el futuro de nuestro equipo y no dejará Múnich ni siquiera por una oferta de 200 millones de euros. Su importancia para nosotros y su valor en el campo no pueden medirse simplemente con dinero. Incluso si un club ofreciera una cifra récord de 500 millones de euros por él, no lo dejaríamos ir».

Otro miembro del consejo de administración del club alemán apoyó esta opinión, señalando que el jugador francés desempeñará un papel protagonista en los proyectos a largo plazo del Bayern para la nueva era.

Puede familiarizarse con la situación de los traspasos en torno a Michael Olise y los planes actuales de otros grandes clubes que lo pretenden en la siguiente tabla:

Clubes interesados Oferta esperada Respuesta del Bayern Razón principal del no traspaso Real Madrid 150 millones de euros Rechazada categóricamente El jugador es considerado intransferible Manchester City Posible pretendiente No se considera Olise no quiere volver a su antiguo club PSG (París) Existía interés No está en discusión El club parisino no quiere gastar grandes sumas

¿Por qué se rechazaron las opciones del Manchester City y el PSG?

Los expertos informan que, además del gigante madrileño, el Manchester City de Inglaterra y el PSG de Francia podrían haber mostrado un serio interés en Michael Olise. Sin embargo, la probabilidad de que estas opciones se materialicen es muy baja.

El hecho es que Olise jugó en el sistema de academias del Manchester City durante la temporada 2016/17. Regresar a su antiguo equipo no forma parte de los planes del rápido centrocampista. En cuanto al campeón francés, el PSG, como esperaban los observadores, no tiene intención de desperdiciar sumas astronómicas en nuevos fichajes en las próximas ventanas de transferencias. Se están centrando más en mantener el equilibrio interno.

Análisis para los aficionados: La firme postura del Bayern indica que el equipo vuelve a aspirar al trono en las competiciones europeas. La permanencia de Olise en Múnich convertirá sin duda el potencial ofensivo del club en una fuerza aún más formidable en la nueva temporada.

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