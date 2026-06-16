La Kiswa de la Kaaba ha sido renovada: momentos solemnes en el lugar sagrado

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La Kiswa de la Kaaba ha sido renovada: momentos solemnes en el lugar sagrado

Con motivo del inicio del año 1448 de la hégira, la sagrada Kiswa de la Kaaba fue reemplazada la noche del 1 de Muharram, el 16 de junio de 2026. Este proceso se lleva a cabo tradicionalmente cada año y tiene una gran importancia espiritual y moral para los musulmanes.

La cubierta de la Kaaba — la Kiswa — se confecciona con seda natural especialmente preparada. Versículos del Corán son bordados en ella con un estilo refinado utilizando hilos de oro y plata. Esta tela sagrada se prepara con gran maestría y atención antes de ser colocada en la Kaaba.

La ceremonia de cambio de la Kiswa no es un proceso ordinario; es un evento importante con un significado simbólico para todo el mundo musulmán. A través de estos momentos, se manifiesta una vez más el respeto y el amor infinitos de los creyentes musulmanes hacia la Kaaba.

Cada año, la Kiswa antigua se retira con cuidado y se instala una nueva y majestuosa Kiswa en su lugar. La Kiswa antigua se conserva posteriormente según un orden especial o se regala a diversas organizaciones musulmanas.

Este proceso se valora no solo como una tradición religiosa, sino también como uno de los símbolos importantes que expresan la unidad y la solidaridad del mundo islámico.

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