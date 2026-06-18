Kylian Mbappe se convierte en el máximo goleador de la historia de Francia

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Kylian Mbappe se convierte en el máximo goleador de la historia de Francia

El capitán de la selección francesa y delantero del Real Madrid, Kylian Mbappe, ha batido el récord absoluto de goles marcados con la selección nacional. Al anotar dos goles ante Senegal en el debut del Mundial 2026, el delantero de 27 años superó la marca establecida por Olivier Giroud, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de su país. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En el encuentro disputado en el MetLife Stadium, Francia se impuso por 3-1. Gracias a este doblete, la cuenta de goles de Mbappe con la selección alcanzó los 58. Cabe destacar que logró esta hazaña antes de cumplir los 30 años. Tras el partido, sus compañeros le regalaron una camiseta especial con el número «58» en la espalda.

Según informa Goal.com, Mbappe no ocultó sus emociones tras este logro. El futbolista expresó su agradecimiento a todos sus compañeros, al cuerpo técnico y a la Federación Francesa de Fútbol en sus redes sociales. «58 goles. Es un orgullo inmenso para mí ser el máximo goleador de la historia de mi país, siguiendo a tantos grandes jugadores. Aún queda mucho trabajo por hacer», escribió el delantero.

El récord de Lionel Messi y Miroslav Klose en peligro

Tras batir el récord nacional, Mbappe ahora pone la mira en uno de los indicadores más prestigiosos de la historia del fútbol mundial. Se ha acercado a Lionel Messi y Miroslav Klose en cuanto a goles marcados en fases finales de Copas del Mundo. Para recordar, Messi y Klose tienen 16 goles cada uno en mundiales.

Después de su doblete contra Senegal, el total de goles de Mbappe en Copas del Mundo llegó a 14. Según los expertos, considerando su estado deportivo actual y su edad, el delantero no solo podría superar el récord de Messi, sino llevar esta cifra a un punto mucho más alto.

La selección de Francia disputará su próximo encuentro el próximo lunes en Filadelfia contra la selección de Irak. Los pupilos de Didier Deschamps buscan ganar este duelo para resolver anticipadamente su pase a los play-offs. El último partido de la fase de grupos será contra Noruega.

Este resultado de Mbappe es un acontecimiento importante no solo para el fútbol francés, sino para la comunidad deportiva mundial. Su eficacia con la selección, sumada a su carrera en el Real Madrid, lo posiciona como el principal candidato al título del mejor futbolista de nuestra era.

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Nodirbek Razzokov
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