Mundial 2026: Inglaterra logra una victoria decidida ante Croacia

En el marco del grupo L de la Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, se enfrentaron las selecciones de Inglaterra y Croacia. Los «Three Lions», dirigidos por Thomas Tuchel, comenzaron el torneo con una victoria convincente y goleadora, derrotando a sus rivales por 4-2. Este encuentro demostró el potencial ofensivo inglés, aunque también dejó al descubierto algunos problemas defensivos. Así lo informa Goal.com.

El partido comenzó con éxito para Inglaterra. El árbitro señaló penalti después de que Noni Madueke fuera derribado dentro del área por Luka Modric. Dominik Livakovic logró detener el primer disparo de Harry Kane, pero el delantero del Bayern no falló en la repetición concedida debido a una infracción, abriendo el marcador.

La selección de Croacia no quiso rendirse fácilmente. Martin Baturina restableció la igualdad con un disparo preciso a la escuadra del arco de Jordan Pickford desde 20 metros. Seis minutos después, Harry Kane anotó su doblete con un cabezazo tras un córner servido por Declan Rice. Sin embargo, en los últimos segundos de la primera parte, Petar Musa empató nuevamente con un gran remate.

Jude Bellingham y el dominio en la segunda parte

Al inicio de la segunda mitad, Inglaterra volvió a adelantarse. Jude Bellingham, tras un pase de Elliot Anderson, irrumpió en el área y definió con precisión en el ángulo inferior del arco de Dominik Livakovic. Este gol fue el punto de inflexión del encuentro y permitió a los ingleses tomar el control total del juego.

Las instrucciones de Thomas Tuchel durante el descanso dieron sus frutos. Jude Bellingham y Declan Rice continuaron generando peligro. El defensa del Manchester City Nico O'Reilly y Anthony Gordon también tuvieron oportunidades claras, pero el portero croata demostró su calidad salvando a su equipo de goles inevitables.

El toque final lo puso Marcus Rashford, quien ingresó desde el banquillo. Tras un pase de Bukayo Saka, Marcus Rashford colocó el balón en el ángulo lejano para sellar el resultado final de 4-2. Según Goal.com, aunque se logró la victoria, los huecos en la defensa inglesa deben ser motivo de reflexión para Thomas Tuchel.

De este modo, la selección de Inglaterra inicia el Mundial con tres puntos. Mientras Harry Kane comienza su camino hacia la «Bota de Oro», Jude Bellingham demostró una vez más que es el verdadero líder del equipo. Croacia, a pesar de la derrota, mostró un juego digno e intentará recuperarse en los próximos partidos del grupo.