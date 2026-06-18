Cristiano Ronaldo defiende a la selección de Portugal tras el empate contra Congo

La selección de Portugal comenzó la Copa del Mundo 2026 con un resultado inesperado. Tras el empate 1-1 contra la RD Congo, el capitán Cristiano Ronaldo salió en defensa de sus compañeros frente a las críticas. Después del encuentro disputado en el estadio de Houston, el legendario delantero destacó que no hubo fallos en el juego del equipo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Al finalizar el partido, aunque Ronaldo abandonó el campo visiblemente joven y nervioso, posteriormente se expresó con calma en declaraciones a los periodistas. Según Goal.com, el delantero de 41 años afirmó en una entrevista para Sport TV: «¿Qué faltó? No faltó nada, esto es fútbol. Portugal podía ganar o podía perder. El partido se desarrolló en una situación en la que podía inclinarse hacia cualquier lado», apoyando así a sus compañeros.

Récords y logros históricos

Este encuentro no fue simplemente un partido más para Cristiano Ronaldo, sino un evento histórico. Al entrar al campo, rompió el récord del jugador más veterano en representar a su país, superando a su antiguo compañero Pepen. Asimismo, participó en su sexta Copa del Mundo, igualando la marca de Lionel Messi.

Ronaldo se convirtió en el segundo jugador más veterano en la historia de los Mundiales. Actualmente, solo queda por detrás de la leyenda camerunesa Roger Milla (42 años y 39 días). A pesar de ello, sus estadísticas personales quedaron eclipsadas por el resultado colectivo. No logró aprovechar varias ocasiones claras contra la RD Congo, extendiendo su racha sin goles en torneos mayores a 10 partidos.

Próximo rival: Uzbekistán

El seleccionador de Portugal, Roberto Martinez, y sus pupilos deben ahora centrar toda su atención en los siguientes encuentros grupales. Ronaldo se dirigió a los aficionados en sus redes sociales: «No era el comienzo que esperábamos, pero aún no ha terminado nada. Mantengan la cabeza alta y concéntrense en el próximo partido».

El siguiente encuentro de la fase de grupos es sumamente importante para los portugueses. El motivo es que su próximo rival será la selección nacional de Uzbekistán. Tras este partido decisivo para la clasificación, el equipo se medirá ante Colombia. Para Cristiano Ronaldo, la Copa del Mundo sigue siendo el único trofeo que falta en su vasta colección, por lo que cada punto es una cuestión de vida o muerte.