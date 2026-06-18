Thierry Henry acusa a Cristiano Ronaldo de anteponer sus intereses a los del equipo

Una de las figuras legendarias del fútbol, Thierry Henry, criticó duramente a Cristiano Ronaldo tras el partido de la selección de Portugal contra la RD Congo en las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. El encuentro, disputado en el NRG Stadium de Houston y terminado en un empate 1-1, resultó en una pérdida de puntos inesperada para los portugueses. Según Henry, las acciones incorrectas de Ronaldo en el campo fueron la razón por la cual el equipo no pudo lograr la victoria. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, Thierry Henry destacó en un programa de análisis de Fox News que Cristiano Ronaldo se está centrando más en sus récords personales que en el juego colectivo. Aunque el delantero de 41 años se convirtió en el jugador más veterano en entrar al campo en la historia de los mundiales en este encuentro, su efectividad genera grandes dudas entre los especialistas.

Error táctico e interés personal

Henry citó una situación específica de la segunda parte. Mientras Joao Cancelo avanzaba con el balón, Ronaldo, en lugar de abrir un espacio, se interpuso en la trayectoria de Bruno Fernandes. «Lo más importante es que el equipo marque, no usted. Como Ronaldo deseaba tanto marcar, bloqueó el camino del pase que debía llegar a Bruno Fernandes. Si hubiera arrastrado al defensa con él corriendo hacia el área, Bruno habría marcado fácilmente en la portería vacía», afirmó la exestrella francesa.

Según los análisis, la intuición de Cristiano Ronaldo le falló esta vez. Al intentar recibir el balón él mismo, interfirió en la conclusión lógica del ataque. Henry añadió que, al explicar esta situación, el trabajo para los defensores se volvió mucho más sencillo y el ataque de Portugal perdió agresividad.

Los datos estadísticos también confirman las críticas de Henry. Ronaldo no logró realizar ni un solo tiro a puerta durante todo el partido. Esto quedó registrado como uno de los peores desempeños de su larga trayectoria internacional. La frustración del delantero, que busca establecer un récord al participar en su sexto mundial, fue evidente en el campo.

Malentendidos entre compañeros

Durante el juego, se percibió que no solo los expertos, sino también los futbolistas en el campo estaban descontentos con las acciones de Ronaldo. Específicamente, las cámaras captaron a Bruno Fernandes agitando las manos con molestia en varias ocasiones, pidiendo a su compañero que creara espacio. Según Henry, este tipo de desacuerdos entre los dos líderes del equipo afectan negativamente el juego general de Portugal.

El inicio de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026 no fue el esperado para la selección de Portugal. Empatar contra un equipo considerado outsider como la RD Congo ejerce una gran presión sobre el entrenador y los jugadores clave. En los próximos encuentros, la titularidad de Cristiano Ronaldo y su adaptación a la táctica colectiva serán, sin duda, el principal tema de debate.