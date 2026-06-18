Se espera que los precios del iPhone aumenten considerablemente debido a la IA

El aumento brusco de la demanda mundial de tecnologías de inteligencia artificial está provocando consecuencias económicas inesperadas. En particular, el CEO de Apple, Tim Cook, advirtió que los precios del iPhone, Mac e iPad podrían subir en un futuro cercano. La razón principal es el incremento global en el precio de los chips de memoria (RAM y NAND). Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Recientemente, el mundo tecnológico ha sido testigo de un fenómeno denominado "RAMageddon", donde la necesidad de chips de memoria supera la oferta. En una entrevista con el WSJ, Tim Cook destacó que el precio de los chips casi se ha cuadruplicado respecto al año pasado. Aunque la empresa intenta absorber estos costes por ahora, Cook calificó la situación de "inestable" e indicó que el aumento de precios es inevitable.

Equilibrio entre costes e ingresos

Hasta ahora, Apple no ha revelado exactamente qué productos subirán de precio ni cuándo. Sin embargo, los analistas prevén que los nuevos modelos de iPhone, previstos para septiembre, sean los primeros afectados. Según expertos del Financial Times, los problemas en la cadena de suministro de memoria afectan directamente al coste de fabricación de los smartphones.

Según cálculos de la firma de investigación TechInsights, Apple tendría que añadir al menos 270 dólares al precio del próximo modelo iPhone Pro para mantener su margen de beneficio habitual. Como referencia, el precio inicial del actual iPhone 15 Pro es de 999 dólares. Si estas predicciones se cumplen, los usuarios tendrán que pagar significativamente más por la nueva generación de smartphones.

Los desafíos de la IA para Apple

Curiosamente, la inteligencia artificial aún no ha generado los ingresos masivos esperados para Apple. Al contrario, la empresa se encuentra bajo presión al definir su estrategia de IA en sus dispositivos. A principios de este año, la compañía tuvo que pagar una multa de 250 millones de dólares por no presentar a tiempo las funciones AI prometidas hace dos años.

En la reciente conferencia WWDC, Apple mostró sus planes de inteligencia artificial, incluyendo una actualización radical del asistente de voz Siri. Pero procesar algoritmos tan complejos directamente en el dispositivo requiere aún más memoria RAM. Esto, a su vez, crea un círculo vicioso que eleva los costes y encarece el precio para el consumidor final.

Estas noticias también son importantes para el mercado de Uzbekistán. Dado el alto prestigio de los productos Apple en nuestro país, el aumento de los precios globales impactará directamente en los precios de los minoristas locales. Por ahora, los consumidores solo pueden esperar a la presentación de otoño y seguir los cambios oficiales en la política de precios.