Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales

Ha tenido lugar una innovación importante para la industria alimentaria en los Países Bajos. En Schipluiden se ha inaugurado la primera granja del mundo diseñada para producir carne sin sacrificar animales.

Esta tecnología se basa en el cultivo de células tomadas de animales vivos bajo condiciones especiales. Las células se cultivan en biorreactores y, con el tiempo, se convierten en tejido muscular.

Durante el proceso, los científicos controlan la temperatura, el oxígeno y los niveles de nutrientes. El resultado es un producto con una estructura y sabor muy cercanos a la carne convencional.

Los expertos destacan que este método también permite un control preciso de la cantidad de proteínas, grasas y otros nutrientes.

Por ahora, el proyecto se encuentra en fase de pruebas. Se prevé que la granja comience a operar a plena capacidad en 2028.