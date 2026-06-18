Harry Kane acecha el récord de Gary Lineker: drama entre Inglaterra y Croacia

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Harry Kane acecha el récord de Gary Lineker: drama entre Inglaterra y Croacia

El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, alcanzó una marca histórica en el partido contra Croacia durante la Copa del Mundo. El experimentado delantero igualó el récord de la leyenda Gary Lineker al anotar goles durante el encuentro. Este partido será recordado no solo por los goles, sino también por las decisiones del VAR y las intensas disputas. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En los primeros 10 minutos del encuentro, Noni Madueke fue derribado por Luka Modric dentro del área. El árbitro Clement Turpin señaló penalti sin dudarlo. Harry Kane ejecutó el tiro con su estilo característico, pero el portero croata Dominik Livakovic logró detenerlo. Sin embargo, la alegría duró poco: tras la revisión del VAR, se determinó que el portero había salido antes de tiempo y que Josko Gvardiol había entrado prematuramente al área.

Harry Kane convirtió con frialdad el penalti repetido para abrir el marcador. Según informa Goal.com, este gol supuso un debut brillante en el torneo para el nuevo seleccionador, Thomas Tuchel. No obstante, el equipo de Croacia demostró rápidamente que no estaba dispuesto a rendirse.

Récords y lucha intensa

El talentoso jugador croata Martin Baturina puso el empate con un disparo preciso desde fuera del área, batiendo a Jordan Pickford. A pesar de ello, Inglaterra no detuvo sus ataques. El delantero del Bayern, Harry Kane, se impuso en el juego aéreo y anotó el segundo gol de cabeza.

Este gol fue el décimo de Harry Kane en Copas del Mundo, igualando así a Gary Lineker, el máximo goleador histórico de la selección inglesa. Ahora, Kane está muy cerca de convertirse en el récordman absoluto de la selección nacional. El jugador demostró una vez más que no solo es un maestro de los penaltis, sino también peligroso en el juego aéreo.

El ritmo del juego aumentó aún más justo antes del final de la primera parte. En el minuto 45, Petar Musa aprovechó los errores de la defensa inglesa para poner el 2-2. Una primera mitad trepidante que brindó una verdadera fiesta del fútbol a los aficionados, mientras Harry Kane escribió su nombre con letras de oro en las crónicas del fútbol inglés.

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