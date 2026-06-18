Ugreen presenta la batería externa compacta y potente PB541

·29·Tecnología
Ugreen presenta la batería externa compacta y potente PB541

La marca Ugreen, reconocida en el mercado de gadgets modernos por sus accesorios de calidad, ha presentado en China su nuevo cargador portátil modelo PB541. Se espera que este dispositivo atraiga a muchos usuarios gracias a sus dimensiones compactas, su alta capacidad de transmisión de energía y su precio asequible. El nuevo modelo ya está a la venta en la plataforma JD.com por aproximadamente 29 dólares (199 yuanes). Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La base del Ugreen PB541 consiste en dos celdas de iones de litio ATL con una capacidad de 5000 mAh conectadas en serie. Con una capacidad energética total de 39,1 Wh, esta batería es muy conveniente para el uso diario. Una característica distintiva es que el cable USB-C integrado en el cuerpo no solo transmite energía, sino que también funciona como una correa para transportar el dispositivo.

Especificaciones técnicas y carga rápida

El dispositivo está equipado con tres puertos: dos USB-C y un USB-A. El cable USB-C integrado proporciona una potencia de salida de hasta 45 W, lo que permite cargar rápidamente smartphones e incluso algunas laptops. Además, la propia batería puede recargarse a 36 W a través de este puerto. El puerto USB-A tiene una capacidad de transmisión de 22,5 W.

Según la información de ixbt.com, la PB541 puede cargar tres dispositivos simultáneamente. Es compatible con casi todos los protocolos de carga rápida modernos, incluidas las tecnologías PD, PPS, QC, AFC y FCP. Esto la convierte en un asistente universal para gadgets de Apple, Samsung y otras marcas líderes.

Funciones inteligentes y diseño

En el lateral de la batería se encuentra una pantalla a color que muestra información importante para el usuario. Específicamente, se puede ver el nivel de carga, el consumo de energía actual, el tiempo restante para la carga completa, la temperatura y el estado general de la batería. Además, el dispositivo puede conectarse a la aplicación Ugreen Smart Life a través de Bluetooth.

El fabricante también ha hecho hincapié en la vida útil de este modelo: la batería puede soportar hasta 800 ciclos de carga. El cuerpo del dispositivo está fabricado en plásticos PC y ABS resistentes, con un peso de solo 226,4 gramos.

  • Dimensiones: 111 × 71 × 17,8 mm;
  • Peso: 226,4 gramos;
  • Potencia de salida máxima: 45 W;
  • Conectividad: Bluetooth y aplicación móvil.
Este nuevo modelo es una versión mejorada de la versión PB610 anterior, destacando por un cuerpo más delgado y una ubicación más conveniente de la pantalla. Considerando la alta demanda de productos Ugreen en el mercado de Uzbekistán, es muy probable que este modelo aparezca pronto en los estantes de los minoristas locales.

UgreenPowerbankTecnologíaGadgetSmartphone
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Se espera que los precios del iPhone aumenten considerablemente debido a la IASe espera que los precios del iPhone aumenten considerablemente debido a la IAHoy, 23:27El servicio Whoosh sigue creciendo: el mercado de la micromovilidad alcanza una nueva etapaEl servicio Whoosh sigue creciendo: el mercado de la micromovilidad alcanza una nueva etapaHoy, 22:55El beneficio de la IA irá a las aplicaciones y no a los dueños de la tecnologíaEl beneficio de la IA irá a las aplicaciones y no a los dueños de la tecnologíaHoy, 21:56El reconocido inversor Roelof Botha se une a la junta directiva de SpaceXEl reconocido inversor Roelof Botha se une a la junta directiva de SpaceXHoy, 20:58Cuándo terminará la vida en la Tierra: científicos recalculan la fecha del colapso de la biosferaCuándo terminará la vida en la Tierra: científicos recalculan la fecha del colapso de la biosferaHoy, 20:55Nueva era en los aeropuertos rusos: Pulkovo despliega vehículos autónomos por primera vezNueva era en los aeropuertos rusos: Pulkovo despliega vehículos autónomos por primera vezHoy, 20:27
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado