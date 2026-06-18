Ugreen presenta la batería externa compacta y potente PB541

La marca Ugreen, reconocida en el mercado de gadgets modernos por sus accesorios de calidad, ha presentado en China su nuevo cargador portátil modelo PB541. Se espera que este dispositivo atraiga a muchos usuarios gracias a sus dimensiones compactas, su alta capacidad de transmisión de energía y su precio asequible. El nuevo modelo ya está a la venta en la plataforma JD.com por aproximadamente 29 dólares (199 yuanes). Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La base del Ugreen PB541 consiste en dos celdas de iones de litio ATL con una capacidad de 5000 mAh conectadas en serie. Con una capacidad energética total de 39,1 Wh, esta batería es muy conveniente para el uso diario. Una característica distintiva es que el cable USB-C integrado en el cuerpo no solo transmite energía, sino que también funciona como una correa para transportar el dispositivo.

Especificaciones técnicas y carga rápida

El dispositivo está equipado con tres puertos: dos USB-C y un USB-A. El cable USB-C integrado proporciona una potencia de salida de hasta 45 W, lo que permite cargar rápidamente smartphones e incluso algunas laptops. Además, la propia batería puede recargarse a 36 W a través de este puerto. El puerto USB-A tiene una capacidad de transmisión de 22,5 W.

Según la información de ixbt.com, la PB541 puede cargar tres dispositivos simultáneamente. Es compatible con casi todos los protocolos de carga rápida modernos, incluidas las tecnologías PD, PPS, QC, AFC y FCP. Esto la convierte en un asistente universal para gadgets de Apple, Samsung y otras marcas líderes.

Funciones inteligentes y diseño

En el lateral de la batería se encuentra una pantalla a color que muestra información importante para el usuario. Específicamente, se puede ver el nivel de carga, el consumo de energía actual, el tiempo restante para la carga completa, la temperatura y el estado general de la batería. Además, el dispositivo puede conectarse a la aplicación Ugreen Smart Life a través de Bluetooth.

El fabricante también ha hecho hincapié en la vida útil de este modelo: la batería puede soportar hasta 800 ciclos de carga. El cuerpo del dispositivo está fabricado en plásticos PC y ABS resistentes, con un peso de solo 226,4 gramos.

Dimensiones: 111 × 71 × 17,8 mm;

Peso: 226,4 gramos;

Potencia de salida máxima: 45 W;

Conectividad: Bluetooth y aplicación móvil.

Este nuevo modelo es una versión mejorada de la versión PB610 anterior, destacando por un cuerpo más delgado y una ubicación más conveniente de la pantalla. Considerando la alta demanda de productos Ugreen en el mercado de Uzbekistán, es muy probable que este modelo aparezca pronto en los estantes de los minoristas locales.