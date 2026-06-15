El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos

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El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos

En Inglaterra, Charlie Orchard-Lisle, de 11 años, hizo un descubrimiento inesperado y poco común mientras caminaba por la playa con su madre.

Lo que inicialmente parecía una piedra común, fue examinado por expertos y resultó ser un diente perteneciente a un antiguo animal similar a un elefante.

Los científicos informaron que el hallazgo pertenece a una especie extinta llamada Anancus arvernensis, que vivió hace aproximadamente entre 2 y 8,5 millones de años.

El diente, de casi 10 centímetros de ancho, sería una muela superior izquierda. Los expertos creen que se conservó durante años entre los acantilados costeros y llegó a la orilla debido a la erosión.

Curiosamente, la madre de Charlie calificó el suceso como un verdadero milagro, recordando que su hijo había hablado de su amor por los elefantes justo antes de encontrarlo.

InglaterraCharlie Orchard-LisleAnancus arvernensis
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Nigina Zarqarayeva
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