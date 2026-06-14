Científicos asombrados: Descubierta una enorme estructura misteriosa bajo el hielo de la Antártida

Un equipo internacional de científicos ha identificado una estructura geológica de escala continental, previamente desconocida, bajo la capa de hielo de la Antártida Oriental. Consiste en un sistema de cuencas gigantes ocultas bajo un hielo de hasta tres kilómetros de espesor, al que se ha denominado "Provincia de Rift de la Antártida Oriental". Así lo informó la oficina de prensa de la Universidad de Durham.

Se informa que esta estructura geológica incluye varios objetos estudiados anteriormente por separado, como las cuencas de Wilkes y Aurora, así como la cuenca que alberga el lago Vostok, el lago subglacial más grande de la Tierra. Aunque fueron estudiados por separado en el pasado, ahora se ha confirmado por primera vez que forman parte de un sistema único e interconectado.

Según los científicos, esta estructura se formó como resultado de un proceso de estiramiento rotacional radial de la corteza terrestre, que se expandió gradualmente desde un punto central creando cuencas triangulares. Los investigadores comparan este sistema con una palma abierta: el pulgar permanece inmóvil en la base mientras los otros dedos se extienden hacia los lados. Es probable que esta provincia se formara durante varias etapas tectónicas relacionadas con la evolución del supercontinente Gondwana y la posterior separación de la Antártida y Australia.

Este descubrimiento es importante no solo para reconstruir el pasado geológico del continente, sino también para estudiar la influencia de la topografía subglacial en el movimiento del hielo actual. Al mismo tiempo, puede servir para evaluar la estabilidad de las regiones de la capa de hielo que son más sensibles al cambio climático.