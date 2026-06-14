Detenido un piloto que voló durante 17 años con un diploma falso

Un caso que ha sacudido a la industria de la aviación ha sido descubierto en Canadá. Jeffrey Welle, un ex piloto de Air Canada, ha sido detenido y acusado de realizar vuelos durante 17 años sin una licencia válida.

Según la investigación, operó más de 900 vuelos nacionales e internacionales entre 2009 y 2025. Lo más notable es que trabajó en la aerolínea durante todo ese tiempo haciéndose pasar por un piloto cualificado.

Las autoridades han presentado una serie de cargos graves contra él, incluyendo fraude, uso de documentos falsificados y suministro de información falsa.

En un comunicado oficial, Air Canada destacó que el individuo había superado con éxito todas las pruebas prácticas y técnicas durante su trayectoria. Sin embargo, en cuanto se descubrió la situación, fue retirado inmediatamente de los vuelos.

Este incidente ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los mecanismos de control y verificación en el sistema de aviación.