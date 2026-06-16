Ha llegado un día histórico, sin precedentes en la historia del fútbol uzbeko y soñado por millones de compatriotas durante décadas. La selección nacional de nuestro país debutará por primera vez en su historia en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Este año, el 18 de junio a la hora de Tashkent, a las 07:00 en uno de los magníficos estadios de la Ciudad de México, nuestros compatriotas se enfrentarán en un duelo histórico e intenso contra uno de los gigantes más fuertes y peligrosos de Sudamérica: la selección de Colombia.

Mientras toda la atención del pueblo uzbeko se centra en este encuentro, los expertos del sitio « football.kulichki.net », considerado una de las fuentes de análisis más famosas y prestigiosas del mundo del fútbol en Rusia, han presentado sus interesantes e inesperados pronósticos para este dramático enfrentamiento.

Los pupilos de Cannavaro ante la prueba: bajas graves en la plantilla

Según los comentaristas deportivos rusos, aunque la selección de Uzbekistán no fue recibida con mucha calidez por los anfitriones en suelo estadounidense, este factor no ha logrado desmoralizar a nuestro equipo dirigido por el legendario técnico italiano Fabio Cannavaro. Cabe destacar que, bajo la dirección de la leyenda del fútbol mundial Cannavaro, nuestros representantes aún no han disputado ningún partido oficial. Recordemos que esta clasificación para el Mundial 2026 se logró bajo la dirección del talentoso entrenador Timur Kapadze.

En los últimos partidos amistosos y de control de junio, los hombres de Cannavaro sufrieron dos derrotas consecutivas. Sin embargo, la calidad del juego y la voluntad mostrada por nuestros representantes en el encuentro contra los Países Bajos (1:2), considerados un gigante mundial, agradaron mucho personalmente al seleccionador italiano. Antes del inicio del Mundial, el problema más grave y doloroso de nuestra selección es la ausencia, por lesiones u otros motivos, de líderes clave como Odil Hamrobekov, Khojiakbar Alijonov, Jaloliddin Masharipov y Aziz Ganiyev.

La experiencia y el nivel de la selección de Colombia en el escenario internacional son, sin duda, muy superiores a los nuestros. Mientras que los representantes de Uzbekistán comienzan apenas a escribir sus nuevas páginas gloriosas en los Mundiales, los «Cafeteros» ya dominan a la perfección el arte de clasificar y lograr grandes victorias. En la fase de clasificación, Colombia solo perdió la oportunidad ante la actual campeona del mundo, Argentina, y la selección de Ecuador. En los últimos 8 partidos de control previos al torneo, solo sufrieron derrotas ante selecciones poderosas como Croacia y Francia. Otro factor candente que aumenta la intriga es que el delantero principal y líder colombiano Jhon Cordoba no se encuentra actualmente en su forma deportiva ideal.

A través de la siguiente tabla de datos estadísticos oficiales, puede conocer detalladamente el estado actual de ambas selecciones, su posición en el ranking internacional y sus últimos indicadores:

Selecciones y su estatus Posición en el Ranking FIFA Historial de enfrentamientos directos Número total de derrotas en los últimos partidos Goles concedidos y estado defensivo (2026) Pronóstico final de expertos y analistas Uzbekistán

(Debutante en el torneo) Puesto 51 Nunca se han enfrentado anteriormente Solo 2 veces derrotado en ocho partidos Relación de goles en dos partidos consecutivos - 1:4 ¡La selección de Uzbekistán no será derrotada! Colombia

(Grande experimentado) Puesto 13 Nunca se han enfrentado anteriormente Solo 2 veces perdido en los últimos 13 encuentros Ha concedido goles en 3 de los 4 partidos este año Plantilla fuerte, pero el líder Cordoba no está en forma ideal

Predicción inesperada de expertos rusos: «¡Uzbekistán no perderá!»

Los principales analistas y expertos del fútbol ruso han llegado a la conclusión de que muchas casas de apuestas internacionales no están valorando suficientemente el potencial interno y la fuerza de la selección de Uzbekistán. Esto se debe a que nuestro equipo ha demostrado en varias ocasiones su capacidad para desarticular completamente la táctica ofensiva del rival y no dejarle «aire» en el campo, incluso frente a los adversarios más fuertes y famosos del mundo.

Ciertamente, los representantes sudamericanos pueden parecer superiores en cuanto a plantilla y habilidad individual, pero la incansable laboriosidad, la disciplina de hierro y la alta solidaridad colectiva propias del fútbol uzbeko son capaces, en muchos casos, de anular a cualquier estrella millonaria del rival.

« football.kulichki.net » pronóstico final de los expertos: En este duelo, nuestros representantes no son los outsiders. La selección nacional de Uzbekistán opondrá una resistencia valiente contra un rival tan poderoso como Colombia en su partido de debut histórico y no sufrirá la derrota (¡al menos un empate o una victoria histórica!)

Nosotros también, en nombre del equipo creativo «Zamin» y de los millones de aficionados al fútbol de todo nuestro país, ¡deseamos grandes éxitos, suerte y victoria a Fabio Cannavaro y sus valientes guerreros que pisarán los campos verdes de México en este debut histórico! ¡Adelante, Uzbekistán!

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