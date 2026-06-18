Ronaldo pone fin al debate: Lionel Messi es el mejor futbolista de la historia

Uno de los debates más prolongados del mundo del fútbol parece estar llegando a su fin. El legendario delantero brasileño Ronaldo ha hecho una declaración sorprendente y firme sobre el capitán de la selección argentina, Lionel Messi. Según él, ya no queda ninguna duda sobre quién es el mejor jugador de la historia del fútbol mundial. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En el partido inaugural de la Copa del Mundo, Argentina derrotó a Argelia por 3-0. En este encuentro, Lionel Messi volvió a mostrar su heroísmo al lograr anotar tres goles. Este hat-trick de la estrella del Inter Miami no solo le dio la victoria a su equipo, sino que llevó su fama a un nuevo nivel.

Según informa Goal.com, Ronaldo no ocultó su asombro por el juego de Messi en una entrevista con el diario portugués A Bola. "El mundo debe dejar de huir de la realidad y reconocer que es el mejor futbolista de todos los tiempos", destacó la exestrella brasileña. Según sus palabras, Messi sigue demostrando su nivel en cada temporada y en cada torneo importante.

Récords y resultados históricos

Este encuentro, disputado en Kansas City, tuvo una importancia histórica para Lionel Messi. Quedó registrado como su primer hat-trick en una Copa del Mundo. Gracias a estos goles, Messi elevó su total de goles en mundiales a 16. Con este resultado, superó a Ronaldo y comparte el título de máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con el exdelantero alemán Miroslav Klose.

Al hablar de este récord, Ronaldo lo calificó como algo natural: "Los récords están hechos para romperse. No debería sorprender a nadie que un jugador como Messi lo logre. Argentina está defendiendo dignamente su posición como campeón vigente". Cabe destacar que esta victoria era sumamente importante para los argentinos, ya que habían comenzado el mundial en Qatar con una derrota inesperada ante Arabia Saudita.

Situación contrastada de los rivales

Mientras Lionel Messi regresa de su lesión registrando resultados elevados, la situación es un poco más complicada para su principal rival, Cristiano Ronaldo. La selección de Portugal empató 1-1 contra la RD Congo. En este partido, el delantero de 39 años no pudo aprovechar sus oportunidades, quedando evidenciado que no anota gol desde hace nueve partidos consecutivos en torneos mayores.

La diferencia actual entre los dos grandes futbolistas refuerza la opinión de los expertos y aficionados sobre la superioridad de Messi. La confesión del brasileño Ronaldo podría poner el punto final al debate del "GOAT" (el más grande de todos los tiempos). Actualmente, la selección de Argentina lidera su grupo y avanza con paso firme en la defensa de su título.