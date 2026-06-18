Cuándo terminará la vida en la Tierra: científicos recalculan la fecha del colapso de la biosfera

Las predicciones sobre el futuro de la vida en la Tierra han interesado al mundo científico durante mucho tiempo. Según los resultados de una reciente y exhaustiva investigación, la biosfera de nuestro planeta podría preservarse durante más tiempo de lo previsto. Análisis basados en modelos climáticos modernos indican que el mundo vegetal terrestre podría existir entre 1.350 y 1.870 millones de años más. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Para llegar a esta conclusión, los científicos utilizaron un complejo modelo climático tridimensional que considera la interacción entre la atmósfera, el océano y la superficie terrestre. El núcleo de la investigación radica en el conflicto entre la evolución del Sol y el ciclo geológico del carbono de la Tierra. El Sol se vuelve más brillante y caliente con el tiempo, lo que eventualmente representa un riesgo para la vida en nuestro planeta.

Dos escenarios extremos

Los investigadores consideraron dos escenarios principales para el futuro de la Tierra. En el primer escenario, el aumento de la radiación solar se compensa con la disminución del dióxido de carbono (CO2) a través de la erosión de las rocas silicáticas, el «termostato» natural de la Tierra. Aunque este proceso enfría el planeta, provoca una reducción drástica del gas vital para las plantas.

En el segundo escenario, se prevé que el nivel de dióxido de carbono se mantenga en el nivel actual (aproximadamente 400 ppm), pero que la temperatura aumente continuamente. En ambos casos, el resultado es casi el mismo: las plantas perecerán ya sea por falta de nutrientes o por el calor excesivo. Según ixbt.com, la extinción masiva de las plantas podría comenzar dentro de 1.350 millones de años y finalizar completamente hacia los 1.870 millones de años.

Cabe destacar que estos nuevos cálculos son considerablemente más optimistas que los pronósticos anteriores. Anteriormente, muchos científicos estimaban que la biosfera de la Tierra desaparecería en menos de 1.000 millones de años. La diferencia es que el nuevo modelo ha revisado la relación entre la temperatura y la erosión de las rocas basándose en observaciones modernas más precisas.

Actualmente, la mayoría de las plantas no pueden sobrevivir si el nivel de dióxido de carbono cae por debajo de 150 ppm. Las especies más resistentes pueden tolerar hasta 3-10 ppm. Sin embargo, se espera que dentro de 2.000 millones de años este indicador caiga por debajo de 1 ppm, lo que haría imposible el proceso de fotosíntesis.

No obstante, los científicos no descartan que la ingeniería climática o los procesos de adaptación evolutiva puedan alterar estos plazos en el futuro. Si existiera una civilización inteligente en esa época, podrían intentar preservar la vida modificando la órbita de la Tierra o gestionando artificialmente las propiedades de la atmósfera.